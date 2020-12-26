Şanlıurfa’dan 81 ile yöresel yemekler gönderiliyor

Gastronomi kenti Şanlıurfa’da yöresel yemeklere ilgi yüzde 40 oranında arttı. Kadınların elleriyle hazırladıkları yöresel lezzetler, Türkiye’nin 81 iline sipariş üzerine hazırlanıp gönderiliyor.

Tüm Türkiye’de korona virüs salgınına tedbir olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, Şanlıurfa’da yöresel lezzetlere ilgiyi arttırdı. Covid-19 salgını Türkiye’de birçok sektör gibi hazır yemek sektörünü de etkiledi. Şanlıurfalılar, korona sonrası hazır paket dürüm siparişi yerine yöresel yemekleri tercih etmeye başladı. Gastronomi kenti olan Şanlıurfa’da büyükşehir belediyesine Yöresel Ara Sıcak Tesisinde birbirinden güzel yemekleri elleriyle yapan hamarat kadınlar, lezzetlerini sipariş üzerine 81 ile gönderiyor.

Talepler istihdamı arttırdı

Pandemi öncesi 5 kadının çalıştığı tesiste, artan taleple birlikte çalışan kadın sayısı 20’ye çıkarıldı. Kadınlar her gün Şanlıurfa’nın yöresel yemeklerini hazırlıyor. Kadınların hazırladığı tescilli yöresel yemekler, Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye’nin 81 iline gönderiliyor. Tesiste, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, aya köftesi, borani yuvalığı, peynirli semsek, paçanga böreği, Urfa mantısı ve sigara böreği gibi coğrafi tescilli ürünler dondurularak özel ambalajlı kaplara konuluyor. Hazırlanan paketler, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden gelen talepler doğrultusunda kargo ile gönderiliyor. Tesis yetkilileri, pandemi sürecinde satışların yüzde 40 oranında arttığını belirtti.

“İstanbul, Ankara ve İzmir gibi birçok ille gönderiliyor”

Hamarat Eller Çarşısında Yöresel Ara Sıcak Üretim Tesisi Sorumlusu Ayşe Akyol Şenay, “Hafta sonu kısıtlamalarından sonra yöresel lezzetlerimize ilginin arttığını gördük. Burada gelen talep ve siparişler üzerine yemeklerimizi hazırlıyoruz. Genellikle satışı yüksek olan yemeğin üretimi de daha çok oluyor. Sabah saat 10.00’da gelip akşam ise 16.00 gibi çıkıyoruz. Şanlıurfa geneli ile 81 ilden gelen taleplere karşılık üretimimiz devam ediyor. Türkiye’nin 81 iline sipariş üzerine satışlarımız devam ediyor. Daha çok metropollerden rağbet oluyor. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir illeri ilk sıralarda yer alıyor. Genellikle Şanlıurfa yöresine ait yemekler üretiliyor. Bu yemekler, borani, kazan kebabı, tiritli köfte yapıyoruz. Bunun yanında 10 çeşit ara sıcaklarımızda mevcuttur. Onların da üretimini yapıyoruz. İçli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, borani yuvalağı, aya köftesi, Urfa mantısı gibi 10 çeşit ara sıcağın yapımını gerçekleştiriyoruz. Genellikle 81 ilde bulunan restoranlara, lokantalara, otellere ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait tesislere satışlarımız oluyor” dedi.

Hamarat Eller Çarşısında ev yemekleri yapan kadınlardan Emine Bilen, “Elhamdülillah, satışlarımız sıkıntılı pandemi döneminde olmamıza rağmen güzel oluyor. Paket servisi ile çalışıyoruz. Satışlarımızda yüzde 30 ile 40 oranında artış oldu” ifadelerini kullandı.