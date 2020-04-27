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Şanlıurfa’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı

ŞANLIURFA’DA KISITLAMA BİTTİ, ALIŞVERİŞ BAŞLADI

Şanlıurfa’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı

ŞANLIURFA’DA KISITLAMA BİTTİ, ALIŞVERİŞ BAŞLADI

27 Nisan 2020 Pazartesi 14:45
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Şanlıurfa’da kısıtlama bitti, alışveriş başladı

Şanlıurfa’da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 31 şehir de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle birlikte vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Ramazan ayı gelmesiyle birlikte evin temel ihtiyaçlarını almak için dışarı çıkan Şanlıurfalılar, çay, mercimek ve bulgur gibi gıda ürünlerini alarak, korona virüs tedbirleri çerçevesinde tekrar evlerine gittiler.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamadan memnun olduğunu belirten vatandaşlar, Ramazan ayı gelmesiyle ve evin temel gıda ihtiyacını temin etmek için dışarı çıktıklarını kaydetti.

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