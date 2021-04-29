banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Şanlıurfa’da kapanma öncesi bayram telaşı

Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan “Tam kapanma” sürecine saatler kala Şanlıurfa’da vatandaşlar bayram alışverişi için yoğunluk oluşturdu. Bayram telaşına kapılanlar, kuralları unuttu.

Genel 29.04.2021, 17:29
4
Şanlıurfa’da kapanma öncesi bayram telaşı

Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan “Tam kapanma” sürecine saatler kala Şanlıurfa’da vatandaşlar bayram alışverişi için yoğunluk oluşturdu. Bayram telaşına kapılanlar, kuralları unuttu.

Bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan kısıtlama öncesi Şanlıurfa’da vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan “Tam kapanma” süreci öncesi bayram alışverişi yapmak isteyenler, kuralları unuttu.

Kentte, yoğun kalabalığın yaşandığı Haşimiye Meydanı çevresi ile tarihi çarşılar bölgesinde zabıta ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.

Esnaf kalabalıktan dolayı memnun olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise kapanma öncesi alışveriş için dışarı çıktığını söyledi.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?