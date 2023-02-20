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Şanlıurfa’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa’da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.
Genel 20.02.2023, 18:55
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa’da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları güvenlik önlemleri eşliğinde devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6’lık depremlede Şanlıurfa’da yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılıyor. 19 binanın yıkıldığı Şanlıurfa’da enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı
alanlarda cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentin farklı bölgelerinde sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor.