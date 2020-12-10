Son Dakika
Şanlıurfa Valisi yaralı jandarma personelini ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG’li teröristlerin bombalı araçla saldırı düzenlediği bölgede inceleme yaparak yaralı jandarma personelini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Genel 10.12.2020, 21:52
1
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye’nin Resulayn kentinde PKK/YPG’li teröristlerin bombalı araçla saldırı düzenlediği bölgede inceleme yaparak yaralı jandarma personelini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2 jandarma personelinin şehit düştüğü, 8 jandarma personelinin ise yaralandığı bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı bölgesinde inceleme yaptı. Askeri yetkililerden bilgi alan Vali Erin, daha sonra hastaneye geçerek yaralı jandarma personelini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Sosyal medya hesabından üzerinden paylaşım yapan Vali Erin, “Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu 2 jandarmamız şehit olmuş, 8 jandarmamız yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan (cc) rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
16°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü