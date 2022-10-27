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Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba’nın TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Genel 27.10.2022, 03:05
Şanlıurfa milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, Şanlıurfa millletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle, Anayasanın 84’üncü maddesi gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 26.10.2022 tarihli 12’nci Birleşiminde karar verildiği belirtildi.