Şanlıurfa kavruluyor

Şanlıurfa’da 47 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise süs havuzlarında oynayarak serinliyor.

Şanlıurfa’da 47 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise süs havuzlarında oynayarak serinledi. Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa’da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Şanlıurfa’nın da içinde bulunduğu 75 il için sıcak hava uyarısı yaptı. Sarı kodla yapılan uyarıda hava sıcaklıkların 8 derece yükseleceği belirtildi. Gün ortasında kentte termometreler 47 dereceyi bulunca vatandaşlar kendilerini gölge alanlara attı. Bazı vatandaşlar çöl sıcaklığını andıran hava nedeniyle ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçirdi. Sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için süs havuzlarını seçti. Çocuklar hem oyun oynadı hem de serinledi.

Kentte insanların yanı sıra kuşlar da sıcaktan nasibini aldı. Balıklıgöl platosunda yer alan süs göletlerinde güvercinler suya girerek serinledi.