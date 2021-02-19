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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hakkındaki iddialara cevap verdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yol genişletme çalışması nedeniyle kamulaştırıp bedelini ödedikten sonra yıktırdığı yolun ortasındaki kıraathanenin sahibinin sosyal medyadaki iddialarına ve bu iddiaları gündemlerine taşıyanlara cevap verdi. Halkın menfaatleri için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Beyazgül, kimsenin bu kentin imajını karalamaya hakkı olmadığını belirtti.

Genel 19.02.2021, 19:16
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hakkındaki iddialara cevap verdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yol genişletme çalışması nedeniyle kamulaştırıp bedelini ödedikten sonra yıktırdığı yolun ortasındaki kıraathanenin sahibinin sosyal medyadaki iddialarına ve bu iddiaları gündemlerine taşıyanlara cevap verdi. Halkın menfaatleri için çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Beyazgül, kimsenin bu kentin imajını karalamaya hakkı olmadığını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesi sınırlarında yer alan Açıksu Caddesi’nde yol genişletme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında yolun ortasında yer alan bir kıraathane de kamulaştırılıp bedeli ödendikten sonra yıkıldı. Yolun büyük bir kısmı tamamlanıp trafiğe açıldıktan sonra kıraathane sahibi olan İbrahim S., sosyal medya hesabından Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve yakınları hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Belediye Başkanı’ndan yanıt gecikmedi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bir basın açıklaması yaparak iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Beyazgül, kıraathane sahibinin kendisinden yeni taleplerde bulunduğunu, bunları kabul etmediği için iftira attığını dile getirdi ve kıraathane sahibini mahkemeye verdi. Konunun sorgulanmadan, kendisinden herhangi bir görüş alınmadan tek taraflı olarak bazı medya kuruluşlarında yer almasına tepki gösteren Beyazgül, halkın menfaatlerini savunmaya devam edeceğini söyleyerek, “Biz belediye başkanı olurken bir takım yalanlarla, iftiralarla, algılarla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüştük ama bu iftiraların boyutu bir belediye başkanı olmama rağmen hiç beni dinlemeden ulusal basına çıkarılırsa, ulusal medyada manşete çıkarılırsa durup düşünmek lazım. Bu aslına bakarsanız bir linçtir, bir hınçtır, bu bir kindir. Neden bunu yapıyorsunuz? Gerçeğe aykırı olan, gerçekle alakası olmayan, bilakis milletin hakkını savunan bir belediye başkanı olarak neden bunlar yapılıyor. Kendileri milletin, bu halkın sesi olduklarını ifade ediyorlar, milletin sözü olduklarını iddia ediyorlar, halkçı olduklarını iddia ediyorlar, nedir bu yani? Gerginlik politikası, iftira politikası ve yalan algı politikası. Ne yapmışım ben? Yeşil alan içerisindeki bir kafeteryayı yol açmak için yıkmışım, kamulaştırma parasını ödemişim, arkasından yeni talepler gelince yok demişim. AK Parti ile ilgili bir yaprak kımıldadı mı, biri yalan söyledi mi, bir bakıyorsunuz aldılar, manşete çıkarttılar. Birbirleriyle anlaşmış gibi bir taraf siyasetçi sosyal medyada dillendiriyor, öbürü başka bir yerde manşete çıkarıyor, öbürü televizyonda yayınlıyor. Yeter, olmaz, bu ülkeye yazık edersiniz” dedi.

Şanlıurfa’da muhalefet dahil herkesin bu konuda kendisine destek verdiğini söyleyen Başkan Beyazgül, “Ben muhalefetim, muhalefet olduğum için de her şeyde karşılarına çıkarım, olmaz. Bizim ak olarak yaptığımız bir şeye sesini çıkartma. Hatta ben muhalefetten şunu beklerdim ki buradaki muhalefet bunu yaptı. Şanlıurfa’daki muhalefetin hepsine teşekkür ediyorum. Yanımda durdular, doğru yaptın dediler. Halk yanımda durdu, sivil toplum kuruluşları yanımda durdu, kanaat önderleri durdu, belediye başkanları durdu, milletvekillerimiz durdu, hepsi durdu. Efendim ben Şanlıurfa’da bu karalamayı yaparım, çamur atarım ve Türkiye gündeminde olayı farklı gösteririm, Türkiye gündeminde Urfa’da farklı bir imaj oluştururum düşüncesi var. Biz bunu Türkiye gündeminde de anlatacağız. Şanlıurfa halkına gidip belediye başkanı doğru mu yaptı yanlış mı diye sorun, hepsi bana destek verir” şeklinde konuştu.

"Halk yolun genişletilmesinden memnun"

Yol nedeniyle halkın dua ettiğini söyleyen Beyazgül, “Gidin bakın o yol açıldı, inşalar dua ediyor. Halkın içerisinde emeğiyle, gayretiyle, çalışkanlığıyla duramayanların iki satır iftira yazısına sığındıklarını düşünüyorum, halkımız da böyle düşünüyor. Elbette bir şehirde yöneticiler hizmet anlamında eleştirilebilir. Bu bir demokratik haktır. Kişisel özgürlüğün de bir parçasıdır, hukukunda koruması altındadır ancak bir şehirde bir yönetici ben sabah kalkınca bana hangi iftiralar atıldı, hakkımda neler söylendi, hangi yalanlar üretildi diye kalkarsa bunu bilin ki yöneticinin enerjisi çalınıyor demektir. Yöneticinin enerjisinin çalınması demek halka daha az hizmet etmesi demektir ve halkın enerjisi çalınıyor demektir” dedi.

"Bu şehre kimsenin haksızlık yapma hakkı yok"

Yaklaşık 12 bin yıllık bir geçmişe sahip bu şehre kimsenin haksızlık yapmaya hakkı olmadığını söyleyen Beyazgül, ”Yine bir şehirde bir baba oğluna artık siyasetle uğraşma diyorsa bunu bilin ki artık o şehirde halkın itibarı çalınmıştır. Çocuklara yapılan bu tavsiyede halkımızın geleceği çalınmıştır. Eğer bir siyasetçi kendisini bir tarafın sosyal medyadaki paylaşımına dayanarak ben istediğimi ona dayanarak yazarım hakkına sahip görüyorsa bu şehrin, bu ülkenin imajı çalınmıştır. Bu şehir kadım bir şehirdir. Şanlıurfa bir tarih şehri, bir gastronomi şehri, müzik şehri, lezzet şehri, bu şehir 12 bin yıllık kadim bir şehirdir. Bu şehre haksızlık yapmamak gerekir, bu şehrin halkına kimsenin haksızlık yapmaya hakkı yok” diye konuştu.
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