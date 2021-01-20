Son Dakika
Otokar, Gürcistan’a 117 adet Sultan LF otobüsünü Allison tam otomatik şanzıman donanımıyla teslim ediyor
Şanlıurfa beyaza büründü
Şanlıurfa’da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.
Genel 20.01.2021, 11:10
1
Şanlıurfa’da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü.Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Saba saatlerinden itibaren ikinci kez kar yağışını gören çocuklar parklara koşarak kar topu oynadı. Kar yağışı trafikte ilerleyen sürücülere ise zor anlar yaşattı.