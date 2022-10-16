banner596

banner547

Son Dakika

SANKON, yurt dışında yapılan fuarlara şirketler gönderecek

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Diş İlişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil, "Yurt dışında düzenlenen fuarlara Türk şirketleri olarak katılım sağlayacağız" dedi.

Genel 16.10.2022, 13:51
SANKON, yurt dışında yapılan fuarlara şirketler gönderecek

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Diş İlişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil, "Yurt dışında düzenlenen fuarlara Türk şirketleri olarak katılım sağlayacağız" dedi.

Hilal Amil, SANKON yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, "Yurt dışında düzenlenen fuarlara Türk şirketleri olarak katılım sağlayacağız, ülkemizi temsil edeceğiz. Ülkemizde bulunan dünya devletlerinin büyükelçilikleri, kendi ülkelerinde yapılacak olan fuarları SANKON Genel Merkezi’ne bildirdiği takdirde, bu bildirimler üye şirketlerimizle paylaşılacaktır" dedi.

Yorumlar (0)