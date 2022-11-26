SANKON ve GESKON’dan Pençe Kilit Operasyonuna destek

Türkiye Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu ile Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde terörist hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kilit Operasyonunu desteklediklerini belirtti.

Türkiye Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yaptıkları yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde Metina Zap ve Avaşin Basyan bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonunu desteklediklerini belirtti.

"Güvenimiz ve desteğimiz tam"

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Bilge Morgül ve GESKON Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil’in yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hudut ve sınır güvenliğimizi korumak amacıyla Irak’ın ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde başlatmış olduğu Pençe Kilit Operasyonunu kuruluş olarak en kuvvetli duygularımızla destekliyoruz. Hükümetimize terörle mücadelede güvenimiz ve desteğimiz tamdır” ifadelerine yer verildi.