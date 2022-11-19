SANKON ve GESKON’dan açıklama: “Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi kurulmasını, büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz”

SANKON ve GESKON, Türkiye öncülüğünde Türk Devletler Teşkilatı üye devletleri tarafından kurulan ‘Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’ hakkında değerlendirmelerde bulundu. İki konfederasyon da yaptıkları açıklamada, konseyin kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiler.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), kurulan ‘Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi’ hakkında açıklamada bulundu. İki konfederasyon da konseyin kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ve işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirterek, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreterliğine bir ziyaret gerçekleştireceklerini bildirdiler.

“Bütün imkanlarımızla girişimlerde bulunmaya hazırız”

SANKON Genel Başkan Yardımcısı İş Kadını Hilal Amil, SANKON yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ve gayretleriyle kurulan, Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve Türk Devletler Teşkilatı’nın kurumsal kimliğine, tüzel kişiliğine büyük saygı duyuyoruz. SANKON Yönetim Kurulu olarak, Türk Devletler Teşkilatı’nın uluslararası toplumun ve küresel güçlerin karşısında kurumsal kimliğinin güçlenmesi için SANKON Yönetim Kurulu olarak bütün imkanlarımızla girişimlerde bulunmaya hazırız. Türk Devletler Teşkilatı’na üye devletler arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimizin güçlenmesi için girişimlerde bulunmaya hazırız” dedi.

“En güçlü ve samimi duygularımızla destekliyoruz”

GESKON Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan ise, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Devletleri’nin kurucu üye sıfatıyla, Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinin gözlemci devlet sıfatıyla bir araya gelmesiyle kurulan Türk Devletler Teşkilatı’nın kurulmasını ve uluslararası topluma ilan edilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyor, en güçlü ve samimi duygularımızla destekliyoruz. Kuruluş olarak Türk Devletleri’nin bir araya gelmesiyle kurulan Türk Devletler Teşkilatı’nı, dünya üzerinde yaşayan bütün Türk Toplumlarının ve devletlerin küresel gücü olmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) yönetim kurulu olarak Türk Devletleri’nin, Gençlik Spor ve Eğitim faaliyetleri alanında ki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kuruluş olarak girişimlerde bulunmaya ve Türk devletler teşkilatı Genel Sekreterliği ile işbirliği içerisinde olmaya ve ortak çalışmalar yapmaya hazırız” diye konuştu.