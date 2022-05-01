SANKON ve GESKON’dan ‘1 Mayıs’ mesajı

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ile Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON), 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nı yayınladıkları mesajla kutladı.

SANKON ve GESKON 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramını kutlayan bir mesaj yayınladı. SANKON Genel Başkan Yardımcısı Aytaç Atabay, “SANKON Yönetim Kurulu olarak ülkemizin kalkınmasında büyük emekleri olan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz. İşçi kardeşlerimizin çalışma alanları, şartları ve sosyal haklarının daha iyi standartlara çıkartılması için SANKON kuruluşu olarak her türlü girişimlerde bulunmaya hazırız” dedi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Murat Uygur ise, “GESKON yönetim kurulu olarak bütün işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü en samimi duygularımızla kutluyoruz. Ülkemizin her alanda kalkınmasında işçi kardeşlerimizin alın teri, emekleri vardır” ifadelerine yer verdi.