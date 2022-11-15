SANKON, ’iş forumu’ konferanslarına devam ediyor

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Uğur Çelebioğlu, dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla, Ankara’daki büyükelçilikler ile düzenledikleri iş forumu konferanslarına devam edeceklerini açıkladı.

SANKON Genel Başkan Yardımcısı Uğur Çelebioğlu, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, dünya devletleri ile iş forumu konferanslarına devam edeceklerini belirtti. Konuya ilişkin bilgilendirmede bulunan Başkan Yardımcısı Çelebioğlu, "Kuruluş olarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin destek ve katkılarıyla, dünya devletleri Ankara büyükelçilikleri iş birliğiyle yapmış olduğumuz iş forumu konferanslarına bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Kuruluş olarak Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz. SANKON Genel Merkezi olarak birçok devletin Ankara büyükelçilikleri ile görüşmeler yapılarak, iş forumu konferansları kararları alınmıştır" dedi.