SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Amil:

İSTANBUL (İHA) – SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları (CACCI) Başkan Yardımcılığı’na yeniden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun seçilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine 2023 ve 2024 yılları için yeniden seçildi. Avustralya’da yapılan seçimlerde mevcut başkan Samir Modi ise görevini Avustralya’dan Peter McMullin’e devretti. Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) tarafından da konuya dair yazılı açıklama geldi. SANKON Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Hilal Amil açıklamasında, “CACCI gibi dünyanın en önemli küresel iş dünyası kuruluşunun Başkan Yardımcılığı görevine, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun seçilmesini SANKON Yönetim Kurulu adına büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

28 ülkeden 3 milyon şirket temsil ediliyor

Hisarcıklıoğlu’nun başkan yardımcılığını üstlendiği CACCI, 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası tarafından Tayvan’da kuruldu. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 ülkenin üye olduğu CACCI, dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsayan Asya Pasifik Bölgesi’nin en büyük iş dünyası örgütü olmasıyla tanınıyor.