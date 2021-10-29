Sanko Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi

GAZİANTEP (AA) - Sanko Holding, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel etkinlik düzenledi.

Sanko Holding'den yapılan açıklamaya göre, kentteki tarihi Emine Hanım Konağı'nda, sunucu Pelin Çift, tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun katılımıyla "Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri" etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet'in vazgeçilmez olduğunu ifade eden Konukoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923'te "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözlerini hatırlatarak, "Bundan sonra Cumhuriyet gençlere emanet. Bizim başaramadıklarımızı onlar başaracaklar ve şanlı bayrağımızı bütün nesillerimiz boyunca dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in İstiklal mücadelesinde 6 bin 317 şehit verdiğini, kentin kurtuluş mücadelesindeki rolünün büyük olduğunu dile getiren Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'in nüfusuna kayıtlı olması da bunun bir göstergesi. İki gazinin bu şehirde buluşması bizim için büyük bir gurur. O dönemde atalarımız acı zerdali çekirdeğinin ekmeğiyle hayatta kalıp bu toprakları savundular. Yokluktan bu yerlere geldik. Gaziantep, o yokluk mücadelesi içinden sanayiye yatırım yapan ve şu anda 10 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir şehir. Gençlerimize bunları daha iyi anlatmamız gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olmak her ülkeye, her millete nasip olmaz. Yüce Rabbim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem Türklüğü hem de Türkiye'yi kurtarmayı nasip etti. Bu topraklarda rahat yaşayabiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve bütün dünyaya meydan okuyarak Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz."

Sanko Grubu çalışanlarının bayrağına ve ülkesine her zaman sahip çıktığını vurgulayan Konukoğlu, "Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz. Şanlı bayrağımıza sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse ne ülkemize zarar verebilir ne de bizi dünya ülkelerinden geri bırakabilir. Sanko ailesi olarak çalışmaktan, üretmekten, paylaşmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Türk gençliğinin ülkesine ve bayrağına sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacağını dile getiren Konukoğlu, şunları aktardı:

"Atalarımızdan aldığımız emaneti bizler buraya kadar getirdik. Bu emanet gençlerimize ait. Bizim başaramadıklarımızı, kendilerinin başaracaklarına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin gözündeki ışıltıyı görüyoruz. Şanlı bayrağımızı gönderden düşürmeden vatan topraklarına sahip çıkacaklarına inancımız tam. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yılına ulaşmanın heyecanını yaşarken başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum."

Tarihçi yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz ise ülke olarak çok büyük bir cendereden geçildiğini, bir devlet kurup Cumhuriyet'i ilan etmenin kolay bir şey olmadığını belirterek, "Cumhuriyeti inşa ederken elimizin altında her şey yoktu. Gençlerimiz vatanını, milletini ve ülkesini çok sevsinler. Ülkenin sokakta bulunmadığını bilsinler. Cumhuriyet de sokakta bulunmadı." dedi.

Pelin Çift de Cumhuriyet'in canla başla kazanılan muazzam bir zafer olduğunu kaydetti.

Programda ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, tarihi Emine Hanım Konağı'nda "Cumhuriyet Piyano Resitali" ve "Cumhuriyet Güneşi" eserini çaldı.

Tiyatro oyuncusu Nermin Yılmaz'ın Kurtuluş Savaşı döneminde Şehit Kamil'in annesini canlandırdığı tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Sanko Holding kurumsal Youtube hesabından canlı yayınlanan programa, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu'nun eşi Jülide Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Süper Film Genel Müdürü Fahri Özer, Sanko Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep Ytong Genel Müdürü Cengizhan Açık ve Sanko yöneticileri ile öğrenciler katıldı.