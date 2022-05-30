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Şanghay’da karantina kaldırılıyor

Korona virüs vaka sayılarının yenide yükselişe geçmesinin ardından yaklaşık 2 ay önce Çin’in Şanghay kentinde uygulanmaya başlanan karantinanın, düşük riskli bölgelerde kaldırılması kararı alındı.

Genel 30.05.2022, 16:40
Şanghay’da karantina kaldırılıyor

Korona virüs vaka sayılarının yenide yükselişe geçmesinin ardından yaklaşık 2 ay önce Çin’in Şanghay kentinde uygulanmaya başlanan karantinanın, düşük riskli bölgelerde kaldırılması kararı alındı.

Covid-19 nedeniyle tedbirlerinin uygulandığı Çin’in ekonomi merkezi Şanghay’da karantinanın kaldırılacağı açıklandı. Kentte yaklaşık 2 aydır uygulanan karantinanın kaldırılması kararı, 22.3 milyon kişinin yaşadığı düşük risk grubundaki bölgeler için geçerli olacak ve maske takma zorunluluğu devam edecek. Kararın açıklanmasının ardından halka toplanmaktan uzak durmaları ve aşı yaptırılması uyarıları yapıldı. Ayrıca, alınan kararla restoranların açılması gibi aktivitelere izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kent yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, “Kentimizdeki salgın kontrol altına alındı ve giderek daha iyi oluyor” denildi.

Şanghay’da korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibariyle karantina uygulanması kararı alınmıştı.

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