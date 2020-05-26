Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
377.780
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3313
EURO
7.4186

Sancaktepe’deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor

SANCAKTEPE’DEKİ PANDEMİ HASTANESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

Sancaktepe’deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor

SANCAKTEPE’DEKİ PANDEMİ HASTANESİ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

26 Mayıs 2020 Salı 09:52
5 Okunma
Sancaktepe’deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancaktepe ve Yeşilköy Havalimanı’nda yapımına başlanan salgın hastanelerinde sona gelindi. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Nisan’da düzenlenen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından 9 Nisan’da hastanelerin inşaatına hızla başlandı. Kısa sürede çok yoğun bir çalışmayla sona gelinen her bir hastane inşaatında 4 bin işçi 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sancaktepe’deki hastanenin adını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Havalimanı’ndaki hastanenin adını da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi olarak açıklamış, hastane isimlerinin tabelası geçtiğimiz günlerde hastanelerin girişine asılmıştı. Erdoğan son olarak Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin 29 Mayıs’ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin 31 Mayıs’ta hizmete açılacağını açıklamıştı. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe’deki salgın hastanesi havadan görüntülendi. Çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve tam teşekküllü hastane olarak inşa edilen salgın hastanesi artık açılmak için gün sayıyor.

Toplam 18 bin metrekare

Kısa sürede tamamlanan salgın hastaneleri kalitesi ve özellikleriyle de göz dolduruyor. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 70 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin metrekare alana kuruldu. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. 1005 artı 5 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu salgın hastanesi, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip. Tek katlı ve son teknoloji ile donatılmış hastanede, tek kişilik odalarda hasta ve hasta yakınının rahat etmesi için her türlü konfor düşünülmüş. Odalar; televizyondan refakatçi koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkat edilerek hazırlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki salgın hastanesinin bilinen salgın hastaneleri gibi salgın sonrası yıkılmayacağını belirterek, "Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik" ifadelerini kullanmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı
43 ilin geçiş güzergahındaki yollar bu bayramda boş kaldı
Cami ile hilal buluşması mest etti
Cami ile hilal buluşması mest etti
Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi
Koyunlarını yaylaya çıkaran vatandaşa Mayıs ayında kar ve tipi sürprizi
(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi
(Özel) Sokağa çıkma kısıtlamasında site içerisinde bayram eğlencesi
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Sarıya bürünen yaylalar cezbediyor
Babadan ikizlere sürpriz pasta
Babadan ikizlere sürpriz pasta
Sokağa çıkmakısıtlamasının dördüncü gününde de Erzincan sessiz
Sokağa çıkmakısıtlamasının dördüncü gününde de Erzincan sessiz
Bayburt’ta karla mücadele
Bayburt’ta karla mücadele
(Özel)Milli sporculardan online bayramlaşma
(Özel)Milli sporculardan online bayramlaşma
Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: “Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk”
Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: “Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk”
(Özel) Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
(Özel) Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
(Özel)Evinin önünde araba çarpan küçük kız korkudan sokağa çıkamıyor
(Özel)Evinin önünde araba çarpan küçük kız korkudan sokağa çıkamıyor
(Özel) Hem doktor hem çiçekçi
(Özel) Hem doktor hem çiçekçi
Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi
Pancar toplayan gençlerin kayma keyfi
Türkiye’den Çad’a yardım eli
Türkiye’den Çad’a yardım eli
Katil arılara karşı biyolojik mücadele
Katil arılara karşı biyolojik mücadele
Ataşehir’de camilerde dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği
Ataşehir’de camilerde dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği
Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı
Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı
Fotoğrafa korona cezası
Fotoğrafa korona cezası
Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı
Yunanistan’da kafe ve restoranlar yeniden açıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim