Sancaktepe’de ucuz ekmek dönemi başladı

İstanbul’da artan ekmek fiyatları karşısında vatandaşların sofrasına daha ucuz şekilde ekmek götürmeleri için Sancaktepe Belediyesi yeni bir dönem başlattı. Sancaktepe Belediyesi’nin başlattığı bu uygulama ile vatandaşlar 1.25 TL’den ekmek alabilecekler. 2 fırın ve 50 iş yeri ile anlaşan belediye, günlük 20 bin adet ekmeği vatandaşların sofrasına bu şekilde ulaştırmış olacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, ekmek zammına karşı ucuz ekmek dönemi başlattı. Artan ekmek fiyatları karşısında ilçe halkına 200 gr ekmeği 1.25 TL’den verilmeye başlandı. İlçede bulunan 2 fırın ve 50 işyeri ile anlaşan Belediye, burada satılan günlük 20 bin adet 200 gram ekmeği vatandaşın sofrasına sunuyor. Bu sayede hem ilçe halkının hem de esnafın bütçesine katkı sağlanmış oldu.

“Günlük 20 bin ekmeği vatandaşımızla buluşturacağız”

200 gram ekmeği anlaşmalı esnaflar aracılığı ile 1.25 liradan vatandaşların sofrasına sunarak, hem vatandaşların hem de esnafın bütçesine sürekli destek olmayı hedeflediklerini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü “Bugünden itibaren Allah nasip ederse, birçok mahallemizin birçok noktasında Sancaktepe Belediyesi’nin ucuz ekmeğine vatandaşlarımız ulaşabilecekler. Günlük 20 bin ekmek satışı sayesinde hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın bütçelerine katkı sağlanmış olacak. Hayırlı olsun" diye konuştu.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Sancaktepe Belediyesinin projesiyle ucuz ekmek alan Ahmet Şeker, "Sancaktepe’de ekmek artık 1.25 TL oldu. Devir artık ekonomi devri oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu proje ile evimize daha ucuz ekmek götürmüş olacağız. Aile ekonomisine katkı olmuş oldu” diye konuştu.