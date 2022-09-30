“Sancaktepe Kültür Buluşması” renkli görüntülerle başladı

Sancaktepe Belediyesi ve ilçe STK’ların ortaklaşa organize ettiği “Sancaktepe Kültür Buluşması” başladı. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Kültür Buluşması’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sancaktepe Belediyesi ve ilçe STK’ların ortaklaşa organize ettiği ve birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığı “Sancaktepe Kültür Buluşması” Sancaktepe Meydan Park etkinlik alanında başladı. Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. 22 dernek stantlarının bulunduğu buluşmada, yöresel ürünler, yemekler ve yöresel kıyafetler alana gelen ziyaretçilere tanıtılarak satışa sunuldu. Etkinlik çerçevesinde akşam düzenlenecek olan konserlerle halay ve horon oynanıp ve yörelere ait türküler ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşatılacak. Öte yandan 30 Eylül tarihinde başlayan ve bir çok ilin kendi yöresine ait ürünlerin, yöresel lezzetlerin katılımcılara sunulduğu ve her akşam düzenlenecek konserlerin olacağı etkinlik 2 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak.

“Amacımız bu buluşmayı her yıl geleneksel hale getirmek”

Sancaktepe’de bulunan dernekleri buluşturarak güzel bir kültür şöleni yaşatıldığını belirten Başkan Şeyma Döğücü, "Sancaktepe’de bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz ve STK’ların ortaklığında kültürlerimizi bir araya getirerek kaynaştırmak adına hemşehri dernekleri buluşmasının ilkine imza attık. Amacımız bu buluşmayı her yıl geleneksel hale getirmek. Derneklerimizle zaten sürekli iletişim halindeyiz. Bizler üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. 3 gün boyunca sürecek buluşmamıza katılan dernek başkanlarımıza, yöneticilerine, vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

“Yöresel ürünlerimizi burada satışını yapıyoruz”

Ürünlerimi satışa sunan Hasan Lütfü Dilsiz, “Bingöl Derneği adına buradayım. Burada yaklaşık 30 il derneği biraya geldik. 30’a yakın derneğin bir araya gelip herkesin kaynaşması inanılmaz bir ortam oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada bizzat kendi yöremiz olan Bingöl’den getirdiğimiz kendi balımız, dutumuz, kuru eriğimiz, kuru kayısımız stantta var. Bu yöresel ürünlerimizi burada satışını yapıyoruz.” dedi.

“Ürünlerimizin hepsi organik”

Yöresel ürünlerini Kastamonu’dan getirip satışa sunan vatandaşlardan Sude Çoban ise “Biz de Sancaktepeliyiz. Ürünlerimiz Kastamonu’dan geliyor. Stantta kestane balımız var köy ekmeğimiz var, Tosya pirincimiz, çam kekik ve lavanta balımız var. Ürünlerimizin hepsi organik. Bize bu imkanı verdiği için Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma hanıma teşekkür ederiz” diye konuştu.