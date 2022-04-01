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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin dört bir tarafında devasa Bilim Merkezleri inşa edildiğini belirterek, "Bizim bir vizyonumuz var. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde savunma sanayinde şu anda destanlar yazıyoruz. Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma, bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi” dedi.

Genel 01.04.2022, 12:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin dört bir tarafında devasa Bilim Merkezleri inşa edildiğini belirterek, "Bizim bir vizyonumuz var. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu sayesinde savunma sanayinde şu anda destanlar yazıyoruz. Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma, bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fatih Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, Bilim Fatih’te düzenlenen Yerel Yönetimler Bilim Merkezleri Destek Programı imza törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, sinevizyon gösterimiyle devam etti. Programa Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre Belediyeleri olmak üzere toplam 7 belediye katıldı ve imza attı.

“Türkiye’nin dört bir tarafında devasa Bilim Merkezleri inşaa ediyoruz”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bugün, Fatih Bilim Merkezi’nde Türkiye’nin yarınlarına dair güzel bir adımı beraberce atıyoruz. Bu merkezlerde gençlerimize, matematik, astronomi, havacılık, uzay, doğa bilimleri, robotik, kodlama ve tasarım eğitimleri verilecek. Sorgulama, teknolojiyi kullanma, bilimsel, akılcı ve eleştirel düşünme gibi farklı yetenekler kazandırılacak. 2 milyon liraya kadar TÜBİTAK tarafından vereceğimiz yeni desteklerle bu merkezlerin sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Bu vesileyle Fatih, Sancaktepe, Arnavutköy, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Yakutiye ve Yunusemre Belediyelerine Türkiye’ye böylesine modern bilim merkezlerini kazandırdıkları, TÜBİTAK’a da destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Üniversite sanayi iş birliğine ortam hazırlayan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Batı’da bundan 50 yıl hatta daha önce kurulmaya başlandı. Bilimin toplumsallaşmasına yönelik ciddi adımlar attılar. Bilim ve teknolojiyi baş tacı ettiler. Biz bu işlere maalesef çok geç başladık. Ben burada doğdum. Biraz ileride Yedikule’de. İstanbul’u iyi bilirim, çocukken gençken İstanbul’un altını üstüne getirdim.

Bizim zamanımızda bırakın İstanbul’u Türkiye’de bir tane bile bilim merkezi olduğunu bilmem. ‘Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik’ diyor ya birisi. Yoktu gerçekten. Bizi bilime ısındıracak hiçbir şey yoktu. Türkiye’nin dört bir tarafında devasa Bilim Merkezleri inşa ediyoruz. Şu anda 7 şehrimizde bölgesel diyebileceğimiz, sergileriyle, atölyeleriyle, eğitim müfredatlarıyla devasa bilim merkezimiz var. Türkiye’nin en büyük Bilim Merkezi olan Antalya Bilim Merkezi’ni Kepez belediyemizle beraber daha dün açtık. İşte şimdi de bu dev bilim merkezlerine ilçelerdeki daha butik bilim merkezlerini, bilim atölyelerini ekliyoruz” dedi.

"Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma zamanı geldi"

Milli Teknoloji Hamlesi’ne vurgu yapan Bakan Varank, “Bizim bir vizyonumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu. Bu vizyon sayesinde savunma sanayinde şu anda destanlar yazıyoruz. İşte şimdi bu başarıları sivil alanlara taşımak istiyoruz. Bayraktarların, Altay’ların, Gökbey’lerin, Hürkuşların, TCG-Anadolu’ların, helikopter motorlarının yanına otonom araçları, uçan arabaları, yeni nesil tabletleri, kendi tasarımımız olan çipleri ve daha nicelerini koyacak olan sizlerle gerçekleşecek. Artık ülkemizi hak ettiği pozisyona taşıma zamanı geldi. Artık ülkemizi bir teknoloji üssü haline getirme zamanı geldi” ifadelerine kullandı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, “Bugün Fatihli gençlerimizi yakından ilgilendiren yeni bir projenin protokolü için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu içinde önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Kendilerinin de ifade ettiği gibi, ‘Kendi teknolojisini üreten bir ülke olmak, bağımsız ve güçlü olmak demektir’” dedi.

Program sonunda TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, programa katılan çocuklara TÜBİTAK dergisi hediye etti.

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