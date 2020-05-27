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Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı

TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE PEK ÇOK OLUMSUZ ETKİYİ BERABERİNDE GETİREN YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ÜRETİMLERİNİ AZALTMAK DURUMUNDA KALAN SANAYİ TESİSLERİ RAMAZAN BAYRAMI’NDA 81 İL GENELİNDE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN İLK MESAİ GÜNÜNDE ÇARKLARI DÖNDÜRMEYE, ÜRETİMİ SÜRDÜRMEYE BAŞLADI.

Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı

TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ ÜLKEMİZDE DE PEK ÇOK OLUMSUZ ETKİYİ BERABERİNDE GETİREN YENİ TİP KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ÜRETİMLERİNİ AZALTMAK DURUMUNDA KALAN SANAYİ TESİSLERİ RAMAZAN BAYRAMI’NDA 81 İL GENELİNDE UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ ARDINDAN İLK MESAİ GÜNÜNDE ÇARKLARI DÖNDÜRMEYE, ÜRETİMİ SÜRDÜRMEYE BAŞLADI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:22
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Sanayi tesisleri süreci atlattı, üretim hızını arttırdı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getiren yeni tip korona virüs salgını nedeniyle üretimlerini azaltmak durumunda kalan sanayi tesisleri Ramazan Bayramı’nda 81 il genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk mesai gününde çarkları döndürmeye, üretimi sürdürmeye başladı.

Bin 500’ü aşkın sanayi tesisine ev sahipliği yaparak önemli sanayi kentlerinden biri olan Tekirdağ’daki fabrikalarda da bayram süresince uygulanan kısıtlamanın ardından mesai yeniden başladı.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan” Mart ayının başında yaşamış olduğumuz sıkıntılı süreci yavaş yavaş atlatmaya başladık. Bu dönem içerisinde Trakya bölgesinde bulunan 23 organize sanayi bölgesinde, emek yoğun olarak hizmet veren tekstil fabrikalarımız yavaş yavaş çalışmaya başladı. Burada sanayicilerimiz üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirme gayreti içerisinde oldular. Hükumetimizden de bu konuda gerekli destekleri aldık. Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, OSB üst kuruluşu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile sürekli iletişim halindeydik, sorunlarımızı an be an ilettik” dedi.

Covid-19 salgını ile ilgili olarak sanayi tesisleri ve fabrikalar tarafından alınan tedbirleri de aktaran Noyan, “Sanayicilerimiz de özellikle tesis girişlerinde ateş ölçümü, bunun yanı sıra maske kullanımı, ayrıca ürünlerin ve malzemeler ile ekipmanların dezenfekte edilmesi gibi buna benzer tedbirleri aldılar. Bazı fabrikalarımız bu süreç içerisinde termal kameralar aldılar, vardiya saatlerini duraklarda yoğunluk olmaması için değiştirdiler. Bu süreç yavaş yavaş bitiyor, İnşallah üç - beş gün sonra aybaşı itibariyle bu sıkıntıdan tamamen kurtulacağız” diye konuştu.

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