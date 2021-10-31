Sanayi ile anılan İzmit Körfezi adeta akvaryum gibi

İzmit Körfezi’nde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’nda izmaritten vatoza kadar 14 türden bin 240 balık oltalara takıldı.

Türkiye’nin farklı illeri ile birçok ülkeden amatör olta balıkçısının katıldığı 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini aldı. Adeta bir akvaryum gibi her çeşit ve türde balığın bulunduğu İzmit Körfezi’nde izmarit, lapin, hani, istavrit, ispari, kırlangıç, öksüz, dil, gelincik, barbun, eşkina, mezgit, iskorpit ve tatoz türlerinde toplamda bin 240 balık oltalara takıldı.

90 olta balıkçısı katıldı

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus’tan 90 amatör olta balıkçısının katıldığı yarışmada ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında erkekler kategorisinde 59 balıkla 565 puan alan Kocaeli’den Evren Tamer birinci, 78 balıkla 544 puan alan İstanbul’dan Engin Özkan ikinci, 41 balıkla 369 puan alan İtalya’dan Marco Murgia üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde 24 balıkla 440 puan ile Kocaeli’den Dila Gençer birinci, 61 balıkla 281 puan alan Kocaeli’den Gülmelek Topal ikinci ve 19 balıkla 169 puan alan Hollanda’dan Miranda Willemse üçüncü oldu. En büyük balık yakalama kategorisinde ise Mersin’den yarışmaya katılan ve 38 cm uzunluğunda kırlangıç balığı yakalayan Rahile Özbaran birinci olarak kupa kazandı.

Yarışmada toplamda bin 240 balık tutulurken, tutulan balıklar tekrar denize bırakıldı. Dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesi sonrasında protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.