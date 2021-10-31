banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Sanayi ile anılan İzmit Körfezi adeta akvaryum gibi

İzmit Körfezi’nde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’nda izmaritten vatoza kadar 14 türden bin 240 balık oltalara takıldı.

Genel 31.10.2021, 16:35
Sanayi ile anılan İzmit Körfezi adeta akvaryum gibi

İzmit Körfezi’nde 8 ülkenin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’nda izmaritten vatoza kadar 14 türden bin 240 balık oltalara takıldı.

Türkiye’nin farklı illeri ile birçok ülkeden amatör olta balıkçısının katıldığı 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Deniz Ticaret Odası’nın destekleriyle Kocaeli Sportif Olta Balıkçıları ve Doğa Koruma Derneği tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini aldı. Adeta bir akvaryum gibi her çeşit ve türde balığın bulunduğu İzmit Körfezi’nde izmarit, lapin, hani, istavrit, ispari, kırlangıç, öksüz, dil, gelincik, barbun, eşkina, mezgit, iskorpit ve tatoz türlerinde toplamda bin 240 balık oltalara takıldı.

90 olta balıkçısı katıldı

Türkiye, Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İtalya, Polonya, Hollanda ve Tunus’tan 90 amatör olta balıkçısının katıldığı yarışmada ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında erkekler kategorisinde 59 balıkla 565 puan alan Kocaeli’den Evren Tamer birinci, 78 balıkla 544 puan alan İstanbul’dan Engin Özkan ikinci, 41 balıkla 369 puan alan İtalya’dan Marco Murgia üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde 24 balıkla 440 puan ile Kocaeli’den Dila Gençer birinci, 61 balıkla 281 puan alan Kocaeli’den Gülmelek Topal ikinci ve 19 balıkla 169 puan alan Hollanda’dan Miranda Willemse üçüncü oldu. En büyük balık yakalama kategorisinde ise Mersin’den yarışmaya katılan ve 38 cm uzunluğunda kırlangıç balığı yakalayan Rahile Özbaran birinci olarak kupa kazandı.

Yarışmada toplamda bin 240 balık tutulurken, tutulan balıklar tekrar denize bırakıldı. Dereceye giren sporcuların ödüllerinin verilmesi sonrasında protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 11 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 10 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3