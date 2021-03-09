Sanayi esnafı sesini duyuramıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 57 sitede 43 değişik meslekten esnafın hizmet verdiği sanayi sitesinin şehir içinde kalması şikâyete sebep oluyor. Vatandaşlarla karşı karşıya kalan esnaf yıllarca sesini duyuramamaktan yakınıyor.

Önceki gün çevrede oturan vatandaşların sanayi sitesinin sebebiyet verdiği gürültü kirliliğinden yakınmaları üzerine Mudanya 1 Nolu Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ermiş ve İkinci Başkan Osman Türe, şikâyetlerin yersiz olmadığını, ancak buranın sanayi bölgesi olduğunu ve gürültünün normal olduğunu ifade etti.

Nevzat Ermiş, ”Sitemiz daha önce şehir merkezine yapılmış, kendi çabamızla çözüm üretmememiz mümkün değil. Belediyeler tarafından şehir dışına çıkarılması için verilen sözler tutulmadı. Verilen sözler tutulup sitemiz şehir dışına yapılsaydı bugün yakınmalar ve şikâyetler yaşanmayacak ve biz esnaf sanatkârlar da yerimizden hoşnut olacaktık. Yerimiz çok dar, gürültü yapmak kaçınılmazdır. Bünyemizde egzozcu, kaportacı, oto yıkama yağlama ve marangoz, oto tamir ve traktör tamir bakım servislerimiz, tornacılarımız var. Tabiî ki gürültü olacaktır, ne kadar dikkat edilse de maalesef gürültü kaçınılmazdır” dedi.

Sanayi Sitesi Başkanı Ermiş ayrıca, ”Sitemiz ilçemiz için her şeydir, ama yerimiz dar. Araç ve kişi yoğunluğu olmaması için fazla müşteri ve araç alamıyoruz. Bu da sıkıntılara sebebiyet veriyor. Müşterilerimiz çareyi Bursa’da arıyor, bu sebeple ekonomik kayıplarımız oluyor. Üstelik araçların barınacağı bir otoparkımız yok. Bu sıkıntılarımızı daha da katlıyor. Yetkililerden rica ediyoruz, bu meselenin halli için sitemizin Mudanya dışında geniş bir alanda yapılanmasını sağlasınlar” diyerek taleplerini dile getirdi.