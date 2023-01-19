Sanatkar kadınlar, Kastamonu’nun kültürünü Portekiz ve Polonya’ya tanıtacak

Kastamonu’da girişimci sanatkar kadınlar, hayata geçirdikleri proje ile yörenin kültürel el sanatlarını, yemeklerini ve kültürünü Portekiz ve Polonya’ya tanıtacak.

Kastamonu’da 4 yıl önce kadınlar tarafından kurulan Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi, hayata geçirdiği projelerle hem kadınların gelirlerine katkı sağlıyor hem de Kastamonu’nun unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve el sanatlarını gün yüzüne çıkartıyor. Daha önce coğrafi işaretli taş baskı ürünlerinin tanıtımı ve satışını yapan kadınlar, Kastamonu’nun yöresel lezzeti ‘ekşili pilav’ı paketleyerek yurt dışına ulaştırdı. Son olarak, Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi’nin “AB Dijital Sanatkar Kadınlar” projesi, Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek 30 bin euro’luk hibe almaya hak kazandı. Proje çerçevesinde kadınlar, Kastamonu’nun el sanatları, yöresel yemekleri ve kültürünü Portekiz ve Polonya’ya tanıtacak. Proje çerçevesinde kadınlar, gelirlerine de katkı sağlayacak.

“Portekiz ve Polonya’da el sanatlarımızı tanıtıp kadınlarımıza istihdam sağlayacağız”

Proje ile ilgili bilgi veren Kastamonu Sanat Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, daha önce çok sayıda projeye imza attıklarını belirterek, “2019 yılında resmi olarak kuruluşumuz gerçekleşti. 4 yıldır Kastamonu’daki bir konakta faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bugüne kadar 6 tane başvuru yaparak ortaklığını yaptığımız proje ve kendi derneğimizin projeleri ile yolumuza devam ettik. Bu projelerimizden bir tanesi, dezavantajlı kadınlara destek vermek oldu. Kastamonu’da bir ilki başardık. Bu projemiz için 89 bin lira hibe aldık. Geçen yıl Mart ayında ‘AB Dijitalde Sanatkarlar Kadınlar’ projemiz de Ulusal Ajansa teslim edildi. Projemiz program çerçevesindeki 30 bin euroluk bütçeyi alan tek proje oldu. Hem Kastamonu hem de kadın kooperatifi olarak bunu yapmaktan gurur duyuyoruz. Projemiz geleneksel el sanatlarımızla alakalı. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı nesilden nesile aktarmayı istediğimiz gibi, ulusal ve uluslararası alanda da tanıtmayı istiyoruz. Bu süreçte Portekiz ve Polonya ortağımız. Burada hem eğitim verip hem de el sanatlarımızı tanıtarak kadınlarımıza bir istihdam oluşturma çabasındayız. 4 yıllık bir süre içerisinde bu kadar başarılı işlere imza atmaktan dolayı ekibimiz ve kendimizle gurur duyuyoruz” dedi.