banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Sanatçı Uğur Çavuşoğlu’ndan Dereli ilçesi için destek çağrısı

UĞUR ÇAVUŞOĞLU

Genel 29.08.2020, 09:59
3
Sanatçı Uğur Çavuşoğlu’ndan Dereli ilçesi için destek çağrısı

2015 yılında “Bir Sevda İşi” filmi dolayısıyla Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan ve esnaf rolü için kullanılan beyaz eşya mağazasının da yaşanan sel felaketi dolayısıyla sular altında kaldığını öğrenen sanatçı Uğur Çavuşoğlu, “Çok üzgünüm. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem maddi hem de manevi destek verilmeli” dedi.

Geçtiğimiz hafta Giresun ve Ordu illerini etkileyen sağanak yağış sonrası özellikle Dereli ilçesinde dere taşması dolayısıyla çok büyük hasarlar meydana geldi. Tüm ülkede, yaşanan doğal afet sonrası Giresun’a yardım seferberliği başlatıldı. Son yıllarda özellikle Karadeniz’de çekilen dizi ve filmlerde rol alan ve kendisi de Rizeli olan sanatçı Uğur Çavuşoğlu da üzüntüsünü dile getirerek, “‘Bir Sevda İşi’ filmi dolayısıyla 2015 yılında Dereli ilçesinde bulunduk ve çok güçlü bağlar kurduk. Sel görüntülerini izleyince gerçekten çok üzüldüm. Esnaf rolü dolayısıyla kullandığımız beyaz eşya mağazası da sular altında kalmış. Herkese geçmiş olsun. Hem maddi hem de manevi destek vermemiz gerekiyor” dedi.

Dereli ilçe merkezinde ve Kümbet Yaylasında 15 gün süreyle kaldıklarını ve “Karadeniz insanının sıcaklığını hissettik, bizi çok iyi ağırladılar” diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “Biliyorsunuz ki Kümbet’e çıkmak için Dereli’den geçmemiz gerekir. Dereli merkezde de çekimlerimiz oldu. Ben bir esnafı oynamıştım. Şuanda derenin taştığı ve kendine yol ettiği cadde ve orada çalıştığımız beyaz eşya dükkanı suyun altında kalmış. Oradaki arkadaşlarımla temas kurdum. Gerçekten çok üzüldüm” dedi.

“Yakın zamanda ziyarette bulunup destek olacağım”

Şuana kadar sel bölgesine gidemediğini fakat destek anlamında ilçeye gitme planının olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sadece Karadeniz insanının değil Anadolu insanının her zaman sanata ve sanatçıya verdiği değeri hatırlatarak, “Biz de destek olmalıyız” dedi. Çavuşoğlu, “Karadeniz’de ben birçok projede yer aldım. Özellikle bir film, dizi ya da tiyatro projeniz olduğunda oradaki insanlarla duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Karadeniz’in ve Anadolu’nun insanı çok mütevazı olduğu için sanata ve sanatçıya duygulu yaklaşımları oluyor. Dereli’de de muhteşem bağlar kurduk ekip olarak. Uzak kaldığımız için bir şey de yapamadık ama bir şekilde ayarlama yapıp ziyarete gideceğim. Bir buçuk ay önce kaybettiğim babam da o film setinde bizimle beraberdi anılar biriktirdik. Haberi duyduğumdan bu yana Dereli’deki arkadaşlarımla temas halindeyim. Sayın İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu da orada ve kendisini tebrik ederek, ‘İşte bir bakan’ diyorum. Bizzat kendisinin orada olması oradaki halkla birlikte yardım çalışmalarına katılması harika bir olay. Biz de bizi baş tacı yapan insanlarımıza camia olarak her zaman destek olmalıyız en azından geçmiş olsun dileklerimizi iletilmeliyiz” şeklinde konuştu.

Son olarak da sevenleri için yeni projelerinden bahseden Çavuşoğlu, “Geçen yıl çekilen ‘Annemin Zamanı’ isimli filmimizin bütün çalışmaları bitti hatta Adana Film Festivaline katılacak. Ayrıca Ankara’da ‘Selvi Boylum Al Yazmalıyım’ eserini de tiyatro sahnesine taşımak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25