SANAL TUR İLE KUTSAL MEKAN ZİYARETLERİ ARTTI

Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti ve Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesinin bu ay içerisinde yer alması Ramazan ayının önemini bir kat daha arttırıyor. Bu ay içerinde yapılan ibadetler ise çok daha kıymetli. Ancak içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle kutsal mekanları bu Ramazan ayında maalesef ziyaret edemiyoruz. Dualarınızı edebileceğiniz, manevi duygularınız artıracak İslam alemi için kutsal sayılan, yerleri sanal bir yolculuk yaparak gezebilirsiniz.

Kabe- Mekke

Müslümanların en kutsal mekanı Kabe ve etrafındaki bölgesi Mescid-i Haram’ı sanal turla ziyaret etmek mümkün. Müslümanların hacı olmak için gittiği ve etrafında 7 kez dönerek tavaf yaptığı Kabe’deki tüm ayrıntılar ve Sefa-Merve arası yolculuk sizi bu ramazanda da maneviyata yönelmenizi sağlıyor.

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Mescid-i Nebevi - Medine

Mescid-i Haram’dan sonra Müslümanların en kutsal ikinci mescidi Mescid-i Nebevi Medine’de bulunuyor. Hicretten sonra Medine’ye yerleşen Hazreti Muhammed ve sahabesi tarafından inşa edilen bu cami, Arapça “Peygambere ait” anlamına geliyor. Hacca gidenlerin Mekke’den sonra mutlaka ziyaret ettikleri Medine’ye doğru sanal bir yolculuk sizi bekliyor.

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Mescid-i Aksa

Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılan Kubbet’üs-Sahra kayalığının üzerine inşa edilen Mescid-i Aksa, Kudüs’te eski şehir bölgesinde Morya Tepesi adı verilen bir alanda yer alıyor. Hazreti Muhammed’in İsra-Miraç yolculuğunun ardından Müslümanların yaklaşık 16 ay boyunca namaz kıldığı mabette dualarınızı edebilirsiniz. Mescid-Aksa ve Kubbet-üs Sahra yolculuğu için tıklayabilirsiniz.

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İmam Ali Türbesi

İmam Ali Türbesi, Hazreti Muhammed’in damadı, amcasının oğlu ve dördüncü Halife Hazreti Ali’nin defnedildiği yer olan Irak’ın Necef kentinde yer alır. Hazreti Ali’nin dışında Hz. Adem ve Hz. Havva ile Nuh peygamberin de türbelerine ev sahipliği yapan türbeyi sanal ortamda gezebilirsiniz.

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Hira Dağı

Hazreti Muhammed’e ilk vahinin geldiği yer olduğuna inanılan bu dağda yer alan Hira Mağarası’na evinizden sanal bir yolculuk yapabilirsiniz.

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Balıklıgöl

Efsaneye göre Nemrut Kralı, evlatlık oğlu Hz. İbrahim’in putları kırdığı gerekçesiyle yakılmasını emreder. Bugün gölün olduğu yere büyük bir ateş yakılır ve İbrahim Peygamber Urfa Kalesi’nden aşağıya atılır. İşte o sırada ateş bir göle dönüşür ve odunlar da balığa. Binlerce yıl boyunca bu göl ve göldeki balıklar kutsal kabul ediliyor. Bu efsaneye büyülü bir yolculuk yapmak sizin elinizde…

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Mevlana Türbesi

İslam aleminin önemli düşünürlerinden Mevlana, Konya’dan dünyaya sevgi ve saygı dolu şiirlerle seslenmiş. Onun bu yaklaşımı bugün hala hayranlıkla izleniyor ve eserleri onlarca dile çevrilmiş. Mevlana’nın dergahı eklemelerle müzeye dönüştürülmüş ebedi istirahatgahına sanal bir yolculuk yapabilirsiniz

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Eyüp Sultan Camii

İstanbul’un ziyaret edilen en kutsal yerlerinden biri olan Eyüp Sultan Camisi’ni sanal ortamda gezebilirsiniz. Caminin bahçesinde Hazreti Muhammed’i evinde ağırlayan onunla savaşmış ilk Müslümanlardan sahabe ve ensarlardan biri olan Ebu Eyyub el-Ensari’nin türbesi bulunuyor. Kutsal kabul edildiği için Osmanlı padişahlarının kılıç kuşandığı ve sefere çıkmadan önce ziyaret ettiği bu kutsal mabedi sanal ortamda gezebilirsiniz.

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Selimiye Camii

Mimar Sinan’ın “Ustalık eserim” dediği Selimiye Camisi’ni merak edenlerdenseniz bu eşsiz eseri sanal olarak gezebilirsiniz. Avlusu, çinileri, camideki tüm ayrıntıları içindeymiş gibi görebilirsiniz. Hatta Edirne’ye doğru sanal yolculuğa çıkmışken eskilerin deyimiyle şifahane, II. Bayezid Külliyesi’ni de sanal ortamda gezebilirsiniz.

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Sultanahmet Camii

Türkiye’nin altı minareli ilk camisi Sultanahmet Camisi, İstanbul’un simge eserlerinden birisidir. Cami 20 binden fazla kullanılan İznik çinileri nedeniyle dünyada Blue Mosque (Mavi Cami) olarak da adlandırılıyor. Caminin gerek dış avlusunu gerekse de içindeki tüm ayrıntılarıyla sanal turda görebilirsiniz.

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Sivas Divriği Ulu Camii

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Sivas Divriği Ulu Cami’nin yapımına 1228 yılında başlanmış. Cami Mengücekli Beyi Ahmet Turan, Darüşşifa kısmı ise eşi Melike Turan tarafından yaptırılmış. Caminin kapısı, kabartmaları ve sütunlardaki taş işçiliği en çok ilgi gören yerleri. Dünya harikası Divriği Ulu Cami’ye evinizden çıkmadan seyahat edebilirsiniz.

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Bursa Ulu Camii

Bursa’nın tarihi simgelerinden Ulu Cami, 1400 yılında I. Bayezid tarafından yaptırılmış. Camideki şadırvan ahşap oyma işçiliği ve yirmi kubbeli yapısı görülmeye değer. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa’daki bu tarihi camiyi sanal ortamda gezebilirsiniz.

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Süleymaniye Camii

Osmanlı İmparatorluğu’nun en görkemli yıllarında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan cami dönemin şartlarında 7 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış. Çinileri, 32 pencerenin camiye yaptığı aydınlatma ve akustiği, bu tarihi yapıyı özel kılan en önemli ayrıntılar. Kanuni Sultan Süleyman’ın İstanbul’un fethinden sonraki 4. Padişah olması nedeniyle 4 minareli ve 10. Padişah olması nedeniyle 10 şerefeli olan bu tarihi mabedin mistik dünyası sizi bekliyor.

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