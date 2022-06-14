Sanal âlemde sünnet

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, sünnet olacak bin 700 çocuk için (VR) gözlüğü ile film izleme imkanı sunuyor.

Keçiören Belediyesi tarafından bin 700 çocuk için ücretsiz olarak gerçekleştirilen sünnet etkinliğinde sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile film izleme imkanı sunuluyor. Böylece sünnet işlemleri sırasında sanal gerçeklik filmi izleme imkânı bulan çocuklar keyifli bir ana tanıklık etmiş oluyor.

“Zaman su gibi akıp geçiyor”

Keçiören’deki özel bir hastanede modern cerrahi sistemle sürdürülen sünnet etkinliğini sanal gerçeklik filmleriyle çocuklar için cezbedici hale getirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sünnet olmamak için direnen, korkan ve gözyaşı döken çocuklarımız oluyor. Bunu en aza indirmek için ve çocuklarımızın bu özel günlerini daha keyifli hale getirmek için hastanemiz VR gözlükle film izletiyor. Filmler sünnet işlemleri sırasında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak için de faydalı oluyor. Zamanın su gibi akıp geçtiği cerrahi işlemlerin sonunda her bir çocuğumuza sünnet kıyafetini de hediye ediyoruz” dedi.

Servis hizmeti

Keçiören Belediyesi sünnet sırası gelen çocuklar için ailelere servis hizmeti de veriyor. Servisten faydalanmak isteyen aileler çocuklarının sünnet işleminin yapılacağı gün ve saatte mahalle muhtarlıklarının önünden hareket eden servislerle hastaneye ulaşabiliyor.