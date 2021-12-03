Samsung'a CES 2022 İnovasyon Ödülleri’nde 43 ödül

İSTANBUL (AA) - Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) Samsung’u ürünlerindeki özgün tasarım ve mühendislik nedeniyle 43 farklı ödüle layık gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) tarafından verilen CES 2022 İnovasyon Ödülleri kapsamında dört ayrı “En İyi İnovasyon” ödülü dâhil olmak üzere, toplam 43 farklı kategoride ödül aldı.

Açıklamaya göre, CTA’nın bu yıl Samsung’u ödüle layık gördüğü kategorilerden bazıları, ev aletleri, home av bileşenleri ve aksesuarları, mobil cihazlar ve aksesuarlar, oyun, kulaklıklar ve kişisel ses, sağlık ve zindelik, akıllı ev, yazılım ve mobil uygulamalar, sürdürülebilirlik, giyilebilir teknolojiler, video görüntüleri, bilgisayar eklentileri ve aksesuarları, bilgisayar donanımı ve bileşenleri, dijital görüntüleme/fotoğrafçılık ve yerleşik teknolojilerden oluşuyor.

- Ocak 2022'de Las Vegas'ta düzenlenecek

Her yıl düzenlenen programda, birden fazla tüketici teknolojisi ürün kategorisinde öne çıkan tasarım ve mühendislik ürünleri ödüllendiriliyor. Dünyaca ünlü tüketici elektroniği fuarı CES, 2022 Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek. Etkinliğin 4 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek açılış töreni öncesinde Samsung Electronics Başkanı ve Görsel Ekran Bölümü Baş Yöneticisi Jong-Hee (JH) Han bir açılış konuşması gerçekleştirecek.