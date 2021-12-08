Samsung Electronics, WBA'nın 2021 Dijital Katılım Göstergesi Listesi'nde 4. sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics, World Benchmarking Alliance (WBA) tarafından gerçekleştirilen 2021 yılı Dijital Katılım Göstergesi Listesi’nde 150 şirket arasında 4. sırada yer aldı.

Samsung Electronics açıklamasına göre, Dijital Katılım Göstergesi Listesi'nde 2020 yılında 10. sırada yer alan Samsung, dijital sorumluluk konusunda gösterdiği tutarlı ve çok yönlü çabalarıyla bu yıl 4. sıraya yükseldi. Samsung yapay zeka (AI) etik ilkelerini ortaya koyduğu için dijital sorumluluk konusundaki çabalarıyla listede övgüye değer görüldü. Teknoloji geliştirmede sosyal ve etik sorumluluğu vurgulamaya önem veren Samsung, uygulamaya koymak üzere yapay zeka alanında etik ilkeler belirledi.

Ürünlerini daha erişilebilir kılmak için çalışan Samsung, tüm kullanıcılar için kullanımı kolaylaştıran teknolojilerle ürünlerini zenginleştiriyor. Samsung'un renk körlüğü (CVD) yaşayan kullanıcılar için renk ayarlamaları yapan, Samsung TV'lerdeki renk optimizasyonu sayesinde bu kullanıcılara daha iyi bir izleme deneyimi sunan SeeColors uygulaması WBA tarafından övgüye değer bulundu.

Samsung'un startup girişim ​​ekosistemini desteklemek için Kore'de geliştirdiği C-lab Outside Programı, ortaya koyduğu toplumsal katkıyla öne çıkarken, şirketin dijital eğitime verdiği kararlı destek de övgü aldı. "Küresel Kurumsal Vatandaşlık" vizyonuyla gençlerin eğitimine ve sürdürülebilir gelişimine katkı sunan bir büyümeye odaklanarak topluma katkı sağlayan faaliyetlerine gelecekte de devam edecek olan şirket, aynı zamanda gelecekte teknoloji alanında iş fırsatları yaratmak amacıyla dünyanın her yerinde sürdürdüğü Samsung İnovasyon Kampüsü (SIC) Kurumsal Vatandaşlık Programı'nı da yürütmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmada özel sektörün sunacağı katkıyı yönlendirmek üzere 200'ün üzerinde küresel, bölgesel ve yerel kuruluşun oluşturduğu bir ittifak olan WBA, şirketleri insan hakları, çevre ve dijital katılım gibi yedi ana kategori üzerinden değerlendiriyor. WBA, şirketlerin teknolojiye erişimini iyileştirme, dijital becerileri geliştirme, güvenilir kullanımı teşvik etme ve hem açık hem de etik açıdan doğru inovasyonlara imza atma konusunda kaydettiği ilerlemeleri değerlendiren Dijital Katılım Göstergesi'ni ilk olarak geçen yıl gerçekleştirmişti.



