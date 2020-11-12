Samsun’da sigara yasağının ilk günü: “Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor”

Samsun’da sigara içme yasağının ilk gününde bazı vatandaşlar haberlerinin olmadığını iddia ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam etti. Sigara içen bir vatandaş ise, “Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor” diye yakındı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge ile belirlenen kalabalık cadde, sokak, meydan ve duraklarda sigara içmek yasaklandı. Yasak 12 Kasım’da yürürlüğe girerken, yasağın sigara içerken maskenin çıkartılması ve çene altına indirilmesi sonucu getirildiği düşünülüyor.

Getirilen sigara yasağına Samsun’da büyük ölçüde uyulurken, bazı vatandaşlar ise haberlerinin olmadığını beyan ederek kalabalık cadde, sokak ve meydanlarda sigara içmeye devam ettiler. Yasağın geldiğini bilmediklerini belirten bir vatandaş, “Evde hanım yasaklar, dışarıda devlet yasaklar. Nerede içeceğiz bu sigarayı? Çözüm yok. En iyisi sigarayı kaldırmak. Biz onu bıraksak da o bizi bırakmıyor” dedi.

Kalabalık toplu alanlarda sigara içen diğer vatandaşlar ise, “Ben köyden yeni geldim. Meydanlarda sigara içmenin yasak olduğunu bilmiyordum. Yasak uygun değil ama uymak zorundayız. Açık yerlerde de sigara içmek yasaklanınca nerede içeceğiz bilemiyoruz” diye konuştular.

Sigara kullanmayan vatandaşlar ise bu yasağın çok uygun olduğunu belirterek şunları söylediler:

“Bence çok uygun ve yerinde bir karar. Bir kişi sigara içse, 10 kişi dumandan etkileniyor. Bir de yürürken sigara içince hem maskeyi indirmek zorunda kalıyorlar hem de kendi sağlıklarına zarar veriyorlar. Alınan bu kararı destekliyoruz.”