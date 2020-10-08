Samsun’da şehirlerarası otobüslerde korona denetimi

Samsun’da korona virüs denetimine katılan Vali Dr. Zülkif Dağlı, "Evde karantinaya uymayanlara acımayacağız demiştik, acımıyoruz. Yurdumuz çok. Devletimizin imkanları çok fazla. Bulduğumuzu, yakaladığımızı karantina yurduna alıyoruz" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri İlkadım ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. İlk olarak burada otobüs firmalarının bilet satan yazıhanelerine yönelik denetim yapan Vali Dağlı, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Akabinde otobüslerin içini denetleyen Vali Dağlı, Hayat Eve Sığar (HES) kodunun önemine değindi. Girilen işletmelerde Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin alması gereken önlemler ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

"Amacımız otogarda HES kodu uygulanıyor mu diye kontrol etmek"

Halka açık yerlerde, otobüslerde, taşıtlarda şehrin tamamında bu tür korona virüs denetimlerinin gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Dağlı, " Bugün Şehirlerarası Otobüs Terminalinde korona virüs denetimi gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız şudur; Otogarda daha çok HES kodu uygulanıyor mu diye kontrol etmektir. İşletmeler buna uyuyor mu diye kontrol etmektir. Baktık ki işletmeler bu kurallara gerçekten uyuyorlar. Otobüsleri gezdik. Tüm yolcularımız biletlerini HES kodu ile almışlar. Tabi otobüsün içinde mutlaka maskenin takılması, yine otobüsün girişinde ellerin dezenfekte edilmesi son derece önemlidir. Bu kurallara genellikle riayet edildiğini gördük. Bu süreci kurallara daha fazla riayet ettiğimiz takdirde atlatacağız. Vakalara yükseliyor demek yanlış olur. Vakalar şuanda normal seyrediyor. Özellikle halka açık yerlerde kafelerde mümkün olduğunca çok fazla oturmamak, sosyal mesafeye dikkat etmek bunlar önemlidir. Toplu taşıma araçları da bir düzene girdi. Tüm bunlara uygulayarak iyileştirmeyi arttırıyoruz. Evde karantinaya uymayanlara acımayacağız demiştik, acımıyoruz. Yurdumuz çok. Devletimizin imkanları çok fazla. Bulduğumuzu, yakaladığımızı karantina yurduna alıyoruz" dedi.

Denetime ayrıca Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal katıldı.