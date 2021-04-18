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Samsun’da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Genel 18.04.2021, 16:23
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Samsun’da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Tüm Türkiye’de uygulanan ‘yarı kapanma’ kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Samsun’da da uygulandı. Vatandaşların büyük çoğunluğu kısıtlamalara uyarak pazar gününü evlerinde geçirdi. Bazı vatandaşlar temel ihtiyaç maddelerini almak için evlerine en yakındaki market ve manavlara giderken, önceki hafta sonlarında görülen araç trafiğine ise bu hafta sonunda rastlanılmadı.

Nüfusa oranla Covid-19 vaka sayısında Türkiye’nin önde gelen illerinden olan Samsun’da kolluk kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin tematik dinamik denetimleri ise ara vermeden devam ediyor. Bazı ekipler karayollarının yoğun işlediği yerlerde kontrol noktası kurarak araçları ve vatandaşları denetlerken, yaya devriyeleri de kısıtlama ihlali olup olmadığını cadde ve sokaklarda kontrol ettiler. Şehrin en işlek caddeleri kısıtlamada sessizliğe bürünürken, yollardaki araç kalabalığının ise geçen haftalara göre azaldığı gözlemlendi.
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