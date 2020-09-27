Samsun’da amatör olta balıkçılarından eylem

Samsun’da amatör olta balıkçıları, avlandıkları bölgelerin kendilerine kapalı olduğunu ileri sürerek eylem yaptılar.

Samsun Amatör Dost Balıkçılar ve Doğayı Koruma Derneği (SAMBAD) üyeleri ile sosyal medyadaki balıkçı grubu temsilcileri ve amatör olta balıkçıları, Samsun’da olta ile balık tutacak yerlerinin olmadığını belirterek eylem yaptılar. Canik ilçesi Belediyeevleri Balıkçı Barınağı yakınında toplanan olta balıkçıları, oltalarını bırakıp basın açıklaması yaptılar. SAMBAD Başkanı Yusuf Murat İleri’nin de katıldığı eyleme sosyal medyadaki 8 balıkçı grubu temsilcileri ile amatör olta balıkçılarından oluşan yaklaşık 75 kişi katıldı.

SAMSAD Başkan Yardımcısı Savaş Küçük yaptığı basın açıklamasında, "Biz amatör olta balıkçıları olarak gönül vermiş bireyleriz. Güzel Samsunumuzun sahil kenarında kıyıdan balık tutamaz durumdayız. Bunun sebebi de uzun yıllardan bu günümüze kapatılan avlak sahalarımız. Mendirek ve liman kayalıklarında av yapamaz durumdayız. Bu hobi sıradan bir insan için sadece balık tutmak olarak algılanabilir. Oysa bu hobi çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, sokak köşelerinden alıkoyabilecek en güzel hobilerdendir. Bu hobinin insan psikolojisine ne denli fayda sağladığı, psikologlar tarafından tavsiye edildiği herkes tarafından da bilinmektedir. Balıkçı oltayla birlikte tüm dertlerini suya atar. Biz amatör balıkçılar olarak Samsun’da kapatılan sahalarımızdan dolayı Samsun dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da bu hobiye gönül vermiş insanlarımıza ağır maliyetler getirmektedir. Şehrimizin değerli yöneticilerinden kapalı olan avlaklarımızın en kısa sürede tekrar açılıp, biz amatör olta balıkçılarına serbest bırakılmasını arz ve talep ediyoruz" dedi.

Olta balıkçıları ortalarını yere bırakıp alkış tutup yetkililerden yardım istediklerini belirterek eylemlerini sona erdirdiler.