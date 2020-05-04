Samsun’da 430 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacak

SAMSUN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Samsun ve ilçelerinde toplam 430 bin 170 dekar tarım arazisinin sulanacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Samsun’da 2020 yılı sulama sezonunda Samsun ilimiz ve ilçelerimizde toplam 430 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Samsun ilimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 562 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Samsun ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Bafra Ovası Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 215 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 280 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.