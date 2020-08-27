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Samsun pidesinin ünü dilden dile dolaşıyor

SAMSUN PİDESİNİN ÜNÜ DİLDEN DİLE DOLAŞIYOR.

Genel 27.08.2020, 14:50
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Samsun pidesinin ünü dilden dile dolaşıyor

SAMSUN (İHA) – Tadı ağızdan gitmeyen Samsun pidesinin ünü de dilden dile dolaşıyor.

Samsun denilince akla ilk gelen şeylerden biri Samsun pidesi oluyor. Samsun pidesi denilince de akla ilk Bafra geliyor ama Çarşamba ve Terme ilçelerinin de kendine özgü pideleri bulunuyor. Samsun pidesi ekşi mayalı hamurla hazırlanıp, odun ateşinde fırında pişiriliyor. Pidenin içine pişmiş orta yağlı kıyma, çiğ soğan ile tuz ve karabiber ekleniyor. Daha sonra üzeri kapatılan pide, odun ateşinde pişirilmeye bırakılıyor.

30 yıldır Samsun’da pide ustası olarak çalışan Ahmet Çelik, Samsun pidesinin lezzetinin başka illerde yapılan pidelerde olmadığının altını çizerek, “Samsun pidesi kendine has hamuru ile ustalık gerektirerek yapılan bir pidedir. Pidede sulu hamur kullanılıyor. Pidede kullanılacak kıyma önceden hazırlanıyor ve pişiriliyor. Hamur açıldıktan sonra orta yağlı kıymayı içine koyuyoruz. Kıymaya çiğ soğan doğruyoruz. Samsun pidesinin en büyük özelliklerinden biri de ince ve uzun olmasıdır. Bu pideye daha bir çıtırlık katıyor. İnce ve uzun pide Bafra pidesi olarak geçiyor. Çarşamba ve Terme ilçelerinde de buna benzer pideler yapılıyor. Karadeniz’de Giresun ve Trabzon gibi yerlerde de pide yapılıyor. Diğer illerde yapılan pideler yuvarlak şekilde yapılıyor. Vatandaşlar ise en çok daha gevrek ve güzel olduğu için Samsun pidesine rağbet gösteriyor" dedi.

“Pide deyince akla Samsun, Samsun deyince de akla pide geliyor”

Samsun pidesinin çok lezzetli olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Samsun pidesi Türkiye çapında bilinir. Kapalı pide deyince akla Bafra, açık pide deyince de Çarşamba ilçesi gelir. İki yerde de çok güzel yapılır. Birçok yerde pide yedik. Hiçbirisi Samsun pidesi gibi güzel değil. İnce, uzun ve çıtır pide çok hoşumuza gidiyor. Trabzonluyum ama Samsun pidesinin tadına doyum olmuyor” diye konuştu.

Bafra pidesi özellikle incecik hamuru ve uzun ince şekliyle diğerlerinden farklı olarak göze çarpıyor. Ortalama bir metreye yakın uzunluğunda, hamuru çekilerek uzatılan Bafra pidesi, çıtır çıtır bir hamurun içerisine çeşitli harçlar doldurularak hazırlanıyor. Genellikle kıymalı harçla hazırlanan kapalı Bafra pidesinin lezzetini diğer pidelerden ayıran en önemli farklılık, kıymalı iç harcının kavrularak hazırlanmış olması. Lahmacun ve diğer kıymalı pidelerde iç harçlar çiğ olarak pideye eklenirken, Bafra pidesinde kıyma iyice kavrulduktan sonra kullanılıyor. Kıymalı harcın hazırlanışındaki bu farklılık, pidenin şeklinde de, lezzetinde olumlu etki oluşturuyor.

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