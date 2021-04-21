Şamil Tayyar’ın babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın babası Hüseyin Tayyar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

88 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Tayyar’ın cenazesi İslahiye ilçesinde gerçekleştirilen tören ile defnedildi. Eşinin adını taşıyan Sıdıka Tayyar cami avlusunda düzenlenen törene milletvekili Şamil Tayyar’ın yanı sıra, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, işadamları ve devlet erkanı ile sevenleri katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanan Hüseyin Tayyar, dualarla İslahiye mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

Büyük acı yaşayan Milletvekili Şamil Tayyar, cenaze namazı öncesinde ve defin sonrasında da taziyeleri kabul etti.