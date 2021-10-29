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Salihli’de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye öncülüğünde fener alayı düzenlendi. Saat 19.23’te başlayan fener alayında geceyi gençlerin ellerinde taşıdıkları meşaleler aydınlattı.

Genel 29.10.2021, 23:53
Salihli’de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesinde belediye öncülüğünde fener alayı düzenlendi. Saat 19.23’te başlayan fener alayında geceyi gençlerin ellerinde taşıdıkları meşaleler aydınlattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salihli’de düzenlenen törenlerle kutlandı. Gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından akşam Salihli Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Cumhuriyet Fener Alayı, yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Atatürk Anıtı’ndan Atatürk Caddesi’ndeki Kızılelma Meydanı’na kadar ellerindeki Türk bayrakları, fener ve meşalelerle Merkez Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde yürüyen kalabalığa, evlerinin balkon ve pencerelerinden vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunduğu Atatürk Caddesi’nde fener alayını sevgi gösterileriyle karşılayan kalabalığa seslenen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Salihli’nin yine bir destan yazdığını belirten Başkan Kayda, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, gururla ve coşkuyla hep birlikte kutladık. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Benim en büyük emanetimdir, en büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıktığınız için tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Salihli’mizin gençleri, Ata’sına olan bağlılığını bir kez daha haykırıyor. Aziz Atam, Salihli emanetine her zaman sahip çıkmıştır, emanetin emin ellerdedir. Bizler, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için var gücümüzle çalışarak dimdik ayakta duracağız ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar koruyacağız. Burada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” dedi.

Fener alayına katılan tüm Salihli halkına teşekkür eden Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise, “Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı kortejinde sizlerle birlikte yürümekten gurur duydum. Hepinize en içten duygularımla teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Fener alayı, mehter takımı konseri ve hep birlikte söylenen Onuncu Yıl Marşı ile son bulurken, kortej yürüyüşüne, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, belediye başkan yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, siyasi parti başkanları ve temsilcileri, oda başkanları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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