Salgına göre ürettikleri projelerle dikkat çekiyorlar

Korona virüs salgını Türkiye’ye geldiği günden beri, herkesin önem ve özen gösterdiği tek şey mesafe, hijyen ve maske oldu. Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir de, yaptıkları çalışmalarda bu kurallar üzerine projeler ürettiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, insanları da bazı kurallar çerçevesinde hayatını idame ettirmeye yönlendiriyor. Yaklaşık 1 yıldır ülkeler kendi tedbirlerini alırken, özel ve kamu firmaları da buna yönelik projelerle ön plana çıkıyor. Türkiye’de ve yurt dışında birçok projeye imza atan Çağdaş Bölme, hijyen ve mesafe kurallarına yönelik ürettiği projelerle dikkat çekiyor. Son olarak Bursa Gençosman PTT Merkez Müdürlüğü binasındaki çalışmalarını baştan aşağı salgın kurallarına yönelik uyguladı. Lake boyalı, bankolar, duvar kaplamaları, cam cama bölmeler ve kapıların üretimlerini yapıp kullanıma hazır hale getirdiklerini belirten Çağdaş Bölme Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Demir, “Kamu ve özel firmaların çalışma alanlarını her kesin istediğine göre tasarlayıp uyguluyoruz. Bunlar ahşap, alüminyum, cam ve boyayı bir araya getirerek dekorasyonumuzu tamamlıyoruz. Bursa PTT binasında laminent kapı kapılarından ıslak hacim bölücü panellerine, çay ocağı bölümünden çalışma alanlarındaki banko ve duvar kaplamalarına kadar her çalışmayı itina kullanıma sunduk” dedi.

Yapmış oldukları projelerde, çalışanların motivasyonunu arttırıcı, alanlar ve bölmeler oluşturduklarını belirten Demir, “Salgın sürecinde özellikle çalışma alanlarındaki bölme panellerine talep daha fazla arttı. Özellikle hijyen ve mesafe konusunda en çok tercih edilen ürünler oldu. Çalışma alanlarındaki bölme duvarlar sökülüp takılabilir olduğundan salgın sonrasında farklı çalışma alanları ortaya çıkarılabilir. Korona virüs salgını ile birlikte yaptığımız projelerde istenilen ölçüler ve mesafeler farklılık gösterdi. Eskiden mesafeler 1,10-1,30 metreydi. Ancak şimdi en az 1,50 olmaz üzere 1,90 metreye kadar çıkmış durumda. Bu yaptığımız projelerde, hem çalışanın hem de misafirin sağlığının ön planda olduğunu göstermektedir. Salgından belki bir gün kurtulacağız. Ancak bu mesafe, hijyen konuları artık ömrümüzün sonuna kadar dikkat edilmesi gereken konular olacaktır” diye konuştu.