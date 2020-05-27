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Salgın sonrası maceraseverler artacak

KORONAVİRÜS SONRASI TATİL ANLAYIŞINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAĞI BELİRTİLİYOR. SON YILLARDA RAĞBETİN ARTTIĞI KAMP, KARAVAN, DOĞA SPORLARININ SALGIN SONRASI ZİRVE YAPACAĞI BELİRTİLİYOR.

Salgın sonrası maceraseverler artacak

KORONAVİRÜS SONRASI TATİL ANLAYIŞINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANACAĞI BELİRTİLİYOR. SON YILLARDA RAĞBETİN ARTTIĞI KAMP, KARAVAN, DOĞA SPORLARININ SALGIN SONRASI ZİRVE YAPACAĞI BELİRTİLİYOR.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:32
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Salgın sonrası maceraseverler artacak

Koronavirüs sonrası tatil anlayışında köklü değişiklikler yaşanacağı belirtiliyor. Son yıllarda rağbetin arttığı kamp, karavan, doğa sporlarının salgın sonrası zirve yapacağı belirtiliyor.

Koronavirüs, birçok sektörü olumsuz etkilerken bunların başında da turizm geliyor. Turizmciler, koronavirüs tehdidi ortadan kalksa dahi turizmde uzun yıllar iyileşemeyecek yaralar açılacağı görüşünde. Öte yandan, turistlerin eskisi gibi popüler yurtdışı şehirlerinden, binlerce insanın kaldığı büyük otellerden, kalabalık turlardan bir süre uzak duracağı da düşünülüyor. Onun yerine kamp, karavan, doğa sporları zirve yapacağı belirtiliyor.

Salgın bitince aylardır evlerine kapanan insanların hiç olmadığı kadar seyahat etmek isteyeceğine dikkat çeken SPX’in Genel Müdürü ve Macerasever’in programının yapımcısı Orkun Olgar, "Çünkü seyahat etmek bir ihtiyaç. Ancak her ne kadar insanlar seyahat etmek isteseler de eskisi kadar rahat olamayacaklar. Popüler yurtdışı şehirlerinden, kalabalık turlardan, binlerce insanın kaldığı büyük otellerden bir süre kaçınacaklar" diye konuştu.

Orkun Olgar “Bu noktada ise butik oteller, kişiye özel paketler gibi tatil seçeneklerine ilgi artacak. En çok artışı ise doğa turlarında ve macera sporlarında bekliyoruz” dedi.

Çadır tatili patlayacak

Son yıllarda doğa turlarına ilginin artığını belirten Olgar, “Son zamanlarda doğa turlarına zaten büyük bir ilgi artışı vardı. Koronavirüs sonrası bunun daha da artacağını bekliyoruz. Çünkü insanlar hem doğadan çok uzak kaldı hem de doğada tatil yapmak sosyal mesafeyi en iyi uygulayabileceğiniz yerler” dedi.

Karavan popülerleşiyor

İstediğin yere gidebilmek, her sabah farklı bir manzaraya uyanmak gibi güzellikleri nedeniyle karavanın her geçen gün popülerleştiğini, koronavirüsle bunun daha da katlandığını aktaran Olgar, “İnsanlar, ormanın içinde karavanda uyandıklarında ormanın kokusunu duymanın muhteşemliği yaşayacak. Bunu yaşadıktan sonra bunun da dönüşü yok. Her zaman doğayı özleyecekler” dedi.

Riskli sporlar artık güvenli

Koronavirüs sonrası ekstrem sporlara da ilginin artacağını belirten Olgar, "Dağ bisikleti, dalış, rüzgar sörfü, yamaç paraşütü gibi ekstrem sporlar genelde bireysel olarak doğada yapıldığı için büyük ilgi görebilir. Bu sporlar taşıdıkları riskler açısından ekstrem sporlar kategorisinde ancak salgın döneminde insanlardan uzak yapıldığı için virüs riskini en aza indiriyor. Bu da onları en azından koronavirüs konusunda güvenli yapıyor." dedi.

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