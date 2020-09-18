Saldırıya uğrayan köpek tedavi altına alındı

Bursa’da büyük köpeklerin saldırısına maruz kalan köpek, tedavi edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Karacabey Longoz Ormanlarında büyük köpekler tarafından feci şekilde yaralanan küçük bir köpek olduğu ihbarı alan Sohayko Derneği, hemen harekete geçti. Kısa sürede longoza gelen Sohayko Derneği Başkanı Yasin Yılmaz’ı, hayvansever Dilek Akkuş karşıladı. Mesire alınındaki köpeğin yanına giden ekip, yürümekte güçlük çeken sevimli köpeğin tedavisine İstanbul’da devam edeceklerini belitti.

Arka ayaklarını saldırıdan dolayı kullanamadığı, ancak hissin olduğunu belirleyen ekip, gerekirse fizik tedaviyle sevimli köpeğin yeniden eski sağlığına kavuşabileceğini ifade etti. Yasin Yılmaz, haziran ayından itibaren mesire alanına gelen binlerce insanın neden bu yaralı hayvanı görmezden geldiğine anlam veremediğini dile getirdi. Ayakların kullanmakta güçlük çeken küçük köpeğin her şeye rağmen sağa sola ön ayaklarıyla koşturmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.