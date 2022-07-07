banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Ankara'da ekmeğe zam geldi!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Erzurum’dan 6 ayda 10.6 milyon dolarlık ihracat
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Temmuz 2022

Saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya’yı binler uğurladı

Konya Şehir Hastanesi’nde güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Genel 07.07.2022, 14:48
Saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya’yı binler uğurladı

Konya Şehir Hastanesi’nde güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Şehir Hastanesinde Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’ya (47) silahlı saldırıda bulundu. Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti. Karakaya’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi. Karakaya’nın cenaze töreni Develi ilçesinde yapıldı. Merkez Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il protokolü, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve Karakaya’nın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ses siteminde yaşanan arızadan dolayı, cenaze namazı bir süre geç başladı.

Kılınan namazın ardından Karakaya’nın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu