Saldırıda hayatını kaybeden doktor Karakaya’yı binler uğurladı

Konya Şehir Hastanesi’nde güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Konya Şehir Hastanesinde Yunak İlçe Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), Kardiyoloji Bölümüne gelerek Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’ya (47) silahlı saldırıda bulundu. Dr. Ekrem Karakaya olayda hayatını kaybetti. Karakaya’nın cenazesi memleketi Kayseri’ye getirildi. Karakaya’nın cenaze töreni Develi ilçesinde yapıldı. Merkez Cami’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il protokolü, STK temsilcileri, sağlık çalışanları ve Karakaya’nın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ses siteminde yaşanan arızadan dolayı, cenaze namazı bir süre geç başladı.

Kılınan namazın ardından Karakaya’nın cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi.