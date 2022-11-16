Saldırıda eski eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar olay yerine karanfil bıraktı

Beyoğlu’ndaki terör saldırısında eski eşi ve kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar olay yerine geldi. Patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bırakan Uçar, gözyaşlarına boğuldu.

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısında eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar’ı kaybeden oyuncu Nurettin Uçar olay yerine geldi. Patlamanın gerçekleştiği alana karanfil bırakan Uçar, "Yüreğimin yangını sönmüyor. Şehitlik mertebesine ulaştınız. Canlarım benim. Hepsinin ocaklarına ateş düşsün" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ardından basın mensuplarına konuşan Uçar, "Biz hainlerden daha güçlüyüz. Bu vatana ihanet eden ekmeğini yiyen bu vatanın bütçesinden maaş alıp beslenen hainlerden daha güçlüyüz. Pazar günü burada 6 tane cana kıyıldı. İkisi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM’de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. Hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz. Mikrofon uzatıldığında insanlardan daha güçlüyüz. Hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz. Onlar korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar. Bizden aldıkları vergilerle bu insanlara seçim yardımı adı altında yardım yapılıyor. Bugün PKK-YPG terör örgütü diyemeyen TBMM’de grubu olan siyasi partililere seçim öncesi bir maddi destek yapılıyor. Bunlara neden destek veriliyor. Onlardan bu ülkede siyaset yapmasını isteyen mi var. Bu şehit aileleri olarak bu yardımın yapılmasını istemiyoruz. HDP neden kapatılmasın bize ne faydası var. Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. HDP asla bir siyasi kuruluş değildir, yabancı insanların Türkiye’deki misyonudur" dedi.