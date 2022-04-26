Salavat-ı şerif nedir? nasıl getirilir?

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed şeklinde okunur. Peygamber efendimizin adı anıldığı zaman, aleyhisselam ya da aleyhissalatü vesselam ya da sallallahü aleyhi ve sellem diyerek de Peygamber efendimize dua etmiş oluruz. Yani bu şekilde de Hz. peygambere salevat getirilmiş olur.



Bu doğrultuda dile getirilen salavat çeşitlerinin varlığı söz konusudur. Bunlar ise ;



- Salavatı şerife,

- Salavatı mecule,

- Salavatı fatih,

- Salavatı kübra,

- Salavatı tefriciye ve salavat duası şeklinde olmaktadır.



Ayrıca namaza kılarken Ettehiyyatüden sonra okunan Salli Barikler de salavat olma niteliği taşır. Salavat-ı şerife okumanın çok büyük faziletleri bulunur.

SALAVAT NEDİR? SALAVAT TÜRKÇE OKUNUŞU

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Salavatı Şerife Nasıl Çekilmeli?



Salavat getirilmesi ile alakalı bir ayet şu şekildedir : "Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56) şeklinde buyrulmaktadır. Peki, salavat nasıl çekilmeli? Bu sorunun cevabı ise;



"Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.



Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;



" Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.



Bir mümin dilediği şekilde salavat getirebilir. Burada önemli olan husus peygamber efendimizi sıkça hatırlamak ve ona salavat getirmektir.