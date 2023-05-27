Sakarya’nın sokaklarında davullarla oy vermeye davet ettiler

Sakarya’da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seçim davet etkinliği gerçekleşti. Ellerine aldıkları davullar ile şehirde sokak sokak gezen davulcular söyledikleri maniler ile seçmenleri oy kullanmaya davet etti. Davulcuları sokakta gören vatandaşlar ise şaşırarak cep telefonlarına sarıldı.

Sakarya Romanlar Derneği bünyesindeki 30 davulcu ‘Türkiye Yeni Yüzyılını Yazmak İçin Haydi Sandığa’ sloganı ile şehrin sokaklarını gezerek vatandaşları oy kullanmaya davet etti. 14 Mayıs’ta gerçekleşen seçimde ülke genelinde 8 milyonun üzerinde seçmen oy kullanmaya gitmemişti. 2. Tura kalan seçim çerçevesinde tüm seçmenin sandığa gitmesine dikkat çekebilmek için davulcular iş başına geçti. Ellerine aldıkları tokmakları bu kez seçmeni sandığa götürebilmek için davula vurarak maniler söyleyen davulcuları gören vatandaşlar da cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

“Bizi gören vatandaşlar şaşırıyor”

Davulcu Mutlu Üzüm, davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları seçime davet ettiklerini belirterek, “30 arkadaş toplandık ve davullara tokmağı bu kez vatandaşları seçime davet etmek üzere vuruyoruz. 8 milyonun üzerinde vatandaş seçime gitmemişti 14 Mayıs’ta. Bizde bu arkadaşları da yarınki seçime davet edebilmek için, onların dikkatini çekebilmek adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Davulları ritmik bir şekilde çalarak onları yarın ki seçime davet ediyoruz. Bir takım maniler söyleyerek sokak sokak dolaşıyoruz. Biz Ramazan davulcusuyuz. Bugün ki görevimiz ise insanları sandık başına çağırmak. Tabii bizi gören vatandaşlar şaşırıyor, Tepkileri tabii ki oluyor. Biz de inşallah yarınki seçime vatandaşlarımızı davet ediyoruz bu şekilde” dedi.

“30 davulcumuz ile sokak sokak dolaşarak herkesi sandığa davet ediyoruz”

Gerçekleştirdikleri proje hakkında bilgiler veren Sakarya Romanlar Derneği Orhan Tanyel, “Sandığa gitmeyen 8 milyon vatandaşımız ve gitmeyi düşünmeyen, çelişkili olan arkadaşlarımızın muhakkak sandığa gitmesiyle alakalı bir etkinlik düşündük. Ülkemizin geleceğiyle alakalı muhakkak sandığa gitmemizi kanaatinde olduğumuzdan dolayı bizler de herkes sandığa diye bir proje sunduk Büyükşehir Belediye başkanımıza. Bizler iznimizi alarak şuan için 30 davulcumuz ile sokak sokak, cadde cadde dolaşarak herkesin sandığa gitmesi ile alakalı bir proje düşündük, başlıyoruz. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacak. Belirlemiş olduğumuz 4 sloganımız var, herkesi gitmesiyle alakalı. Herkes sandığa diyoruz” diye konuştu.