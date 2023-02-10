Sakarya’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Sakarya’dan deprem bölgesine yardımların sevki devam ediyor. Seray Lojistik tarafından deprem bölgesine battaniye, su, çocuk bezi ve yaşam malzemesi doldurulan tır yola çıktı.

Türkiye, "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye’nin dört bir yanından da afet bölgesine yardım yağıyor. Sakarya’dan yardımlar gitmeye devam ediyor. Seray Lojistik tarafından deprem bölgesine battaniye, su, çocuk bezi ve yaşam malzemesi doldurulan tır yola çıktı.