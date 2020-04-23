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Sakarya’da yaptığı uçurtmayı uçurmak isteyen çocuğa devriye polisi yardım etti

ULUSAL PANDEMİ OLAN KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNCE ALINAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İLK GÜNÜNDE SAKARYA’DA YAPTIĞI UÇURTMAYI UÇURMAK İSTEYEN ÇOCUĞA DEVRİYE POLİSİ YARDIM ETTİ.

Sakarya’da yaptığı uçurtmayı uçurmak isteyen çocuğa devriye polisi yardım etti

ULUSAL PANDEMİ OLAN KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNCE ALINAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İLK GÜNÜNDE SAKARYA’DA YAPTIĞI UÇURTMAYI UÇURMAK İSTEYEN ÇOCUĞA DEVRİYE POLİSİ YARDIM ETTİ.

23 Nisan 2020 Perşembe 13:49
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Sakarya’da yaptığı uçurtmayı uçurmak isteyen çocuğa devriye polisi yardım etti

Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirlerince alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sakarya’da yaptığı uçurtmayı uçurmak isteyen çocuğa devriye polisi yardım etti.

Dünyada küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda 31 şehirde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi’nde ikamet eden 10 yaşlarındaki Muahammet Raşit Akkoyun, yaptığı uçurtmayı kısıtlama nedeni ile uçuramadı. Devriye olarak görev yapan polis memurunu gören Akkoyun, polisten uçurtma uçurması için yardım istedi. Çocuğun yardımına sessiz kalmayan polis memuru uçurtmayı minik Akkoyun ile birlikte uçurdu.

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