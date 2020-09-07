banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Spor yapmak için en verimli saat bu!
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor

Sakarya Valisinden fındık toplarken gülümseten diyalog

FINDIK HASADI İÇİN ÇEŞİTLİ İLLERDEN SAKARYA’NIN KOCAALİ İLÇESİNE GELEN VATANDAŞLARI ZİYARET EDİP ONLARLA BİRLİKTE FINDIK TOPLAYAN SAKARYA VALİSİ ÇETİN OKTAY KALDIRIM İLE DAYIBAŞI OLARAK TABİR EDİLEN VATANDAŞIN ARASINDA GEÇEN SAMİMİ DİYALOG DİKKATLERDEN KAÇMADI. VALİ KALDIRIM İLE FINDIK İŞÇİLERİ ARASINDA GEÇEN SOHBET, TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE OTURAN TALİHSİZ OLAYIN BİR ABARTIDAN İBARET OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Genel 07.09.2020, 12:48
4
Sakarya Valisinden fındık toplarken gülümseten diyalog

Fındık hasadı için çeşitli illerden Sakarya’nın Kocaali ilçesine gelen vatandaşları ziyaret edip onlarla birlikte fındık toplayan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile dayıbaşı olarak tabir edilen vatandaşın arasında geçen samimi diyalog dikkatlerden kaçmadı. Vali Kaldırım ile fındık işçileri arasında geçen sohbet, Türkiye’nin gündemine oturan talihsiz olayın bir abartıdan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşanan ve bazı sosyal medya platformlarında, ‘Mevsimlik işçilere saldırı’ ile gündeme gelen mevsimlik tarım işçilerinin fındık bahçesi sahibi ile yaşanan tartışma sonrası bölgeyi terk ettikleri gerçeği ortaya çıkmıştı. Saldırıya maruz kalan vatandaş ile bölgede çalışan diğer mevsimlik tarım işçileri de yaptıkları açıklamada, ‘Kürt kökenli işçilere saldırı’ olarak gösterilen durumu kabul etmediklerini, yöre halkı ile aralarının çok iyi olduğunu fakat tartışmanın yaşandığı işverenlerin sorunlu olduğunu dile getirmişlerdi.

Olayın iç yüzü ortaya çıktı, huzur bozma çabaları akamete uğradı

Kocaali ilçesi Köyyeri Mahallesi’nde yaşanan ve ülke gündemine oturan olayın iç yüzü ortaya çıkınca, bazı basın yayın organları tarafından sosyal medyada bir etnik ayrımcılık şeklinde Türk-Kürt kavgası şeklinde sunma ve buradan toplumsal ayrımcılık, bir fitne oluşturmaya çalışmaları çabaları da boşa çıktı. Yıllardan beri Doğu illerinden fındık toplamak için Sakarya’ya gelen işçiler ile bölgedeki vatandaşlar arasında aile gibi bir bağın kurulduğu bölgede, münferit ve hiçbir şekilde tasvip edilmeyen olaylar üzerinden genelleme yapılarak ülkedeki huzur iklimi bozma çabaları adeta dün olduğu gibi bugün de akamete uğradı.

Vali Kaldırım bölgedeki işçilerle fındık topladı

Fındık işçilerinin darp edildiği iddialarının gündemde olduğu sırada Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, eşi ile birlikte talihsiz olayın yaşandığı Kocaali ilçesine giderek fındık bahçelerinde çalışan mevsimlik işçileri ziyaret etti. Diyarbakır, Batman, Mardin ve Adana’dan fındık hasadı için gelen işçileri ziyaret eden Vali Kaldırım, sohbet ederek işçiler ile birlikte fındık topladı. Batman’lı dayıbaşı diye tabir edilen Mustafa isimli vatandaş ise Vali Kaldırım’ın fındık toplamasını beğenmedi. Bu esnada Vali Çetin Oktay Kaldırım ile dayıbaşı Mustafa arasında geçen samimi diyalog dikkatlerden kaçmadı. Batman’lı dayıbaşı Mustafa’nın, “Sayın Valim, sana yevmiye yok” diyerek gülümseten sohbetini Vali Kaldırım ise sosyal medya hesabından, ‘Aşının peşinde koşan, alın teri döküp ekmeğini kazanan işçi kardeşlerimizin gününe ortak olduk, dertlerini dinledik... Alın teriyle ekmeğini kazanan herkes başımızın tacıdır’ diyerek paylaştı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25