Sakarya TEM Otoyolu’nda bayram trafiği

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu’nda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu’nun Sakarya kesiminde de oluşan yoğunluk kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu. Otoyoldaki trafik yoğunluğunun gün içinde de devam etmesi bekleniyor.