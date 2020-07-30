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Sakarya TEM Otoyolu’nda bayram trafiği
KURBAN BAYRAMI TATİLİ DOLAYISIYLA YOLLARA ÇIKAN VATANDAŞLAR, TEM OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİ ANKARA İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU.
Genel 30.07.2020, 11:12
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan vatandaşlar, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu’nda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu’nun Sakarya kesiminde de oluşan yoğunluk kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu. Otoyoldaki trafik yoğunluğunun gün içinde de devam etmesi bekleniyor.
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