Sakarya Memur-Sen üyelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki

Sakarya Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasına ve Müslümanları aşağılamasına tepki gösterdi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanan Memur-Sen üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına, Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasına ve Müslümanları aşağılamasına pankartlar açarak tepki gösterdi. Tepki için bir araya gelen sendika üyelerinin ellerinde İngilizce ve Türkçe ‘Demokrasi yalan Irkçılık Tavan, Mabetler Kutsaldır Kutsala Dokunma, İslam’dan korkuyorlar çünkü insanlığı sömürüyorlar’ yazılı pankartlar yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına, Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem) ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasına ve Müslümanları aşağılamasına tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirten Memur-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen, “Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa ve Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini eklemesine, insanlığa rahmet olarak gönderilen, hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa’ya (sallallahu aleyhi ve sellem) ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkmasına ve Müslümanları aşağılamasını tel’in etmek için burada toplandık. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade özgürlüğü arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirliklerini de tarih ve bizler not ettik. Dine ve Kutlu Nebi’ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesi de yakındır. Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Macron, insandan, adaletten, hülasa, İslam’dan korkuyor. Ama çok temel bir ortaklığımız var; biz insanız ve dünyada birlikte yaşamaktayız. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktır. Biz insanız, elbette inanacağız. Biz insanız, elbette insan onurunu savunacağız. Biz insanız, inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız. İnanca ve değerlere savaş açanlara, kutsallarımıza hakaret edenlere karşı dayanışmayı güçlendireceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz” dedi.